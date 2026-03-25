金正贤真实身份曝光！竟是朴敏英旧爱，悬疑韩剧《魔女之吻》血色结尾让收视回升4%

tvN 悬疑韩剧《魔女之吻》中金正贤的真实身份曝光，随后朴敏英脸上沾满血迹，也让接下来的剧情发展更加令人好奇！！

24日播出的第8集中，揭露了白俊范（金正贤 饰）其实就是韩雪雅（朴敏英 饰）的前男友——李秀浩（金桐俊 饰）。接著，白俊范扭曲的爱情走向毁灭的冲击性发展，吸引了观众的关注。



因此，《魔女之吻》第8集收视率根据尼尔森韩国付费平台全国家庭基准为 4%。比上一集（第7集）的 3.9% 小幅上升，再次回到 4% 收视。此前首播第1集曾创下 5.5%，之后至第6集一直维持在4%区间，第7集则一度跌至3%区间。



当天播出中，韩雪雅与被怀疑是杀害自己前男友们的主要嫌疑人——CEO白俊范单独会面，确认他与自己的前男友李秀浩（金桐俊 饰）是挚友关系。当她质问白俊范是否因为要替好友复仇才接近自己时，白俊范表示只是出於好奇而产生的好感，但韩雪雅认为他的话里似乎隐藏著其他真心。



韩雪雅觉得，如果白俊范的目的只是复仇，他的手段实在过於极端。因为除了她这个目标之外，没有必要连与她关系密切的人道救援团体队长也一并策划杀害。

车宇锡（魏河俊/魏化儁 饰）听了韩雪雅的话后，判断李秀浩与白俊范之间可能存在超越一般关系的秘密，於是决定分析两人的DNA资料。



之后，韩雪雅与车宇锡在VIP预览展览会场再次遇到白俊范，并试图取得他的DNA。就在此时，喝了一口香槟的白俊范突然出现呼吸困难症状。韩雪雅为他进行紧急处置，而车宇锡则拿到她使用过的注射器，立刻拿去做血液分析。

另一方面，韩雪雅透过白俊范突发的过敏反应、自己下意识进行的急救处置，以及他曾提起李秀浩的话语，开始推测白俊范或许就是李秀浩本人。於是她找到白俊范说：「你是不是有真正想对我说的话？」白俊范像是等了很久般，把她带到只有两人的地方。



韩雪雅被带到一个陌生的地方。看到森林中的两层小屋、庭院、白桦树与秋千等景象，她想起了很久以前与李秀浩的对话。确信白俊范与李秀浩是同一人后，韩雪雅对他喊了一声：「秀浩啊。」

听到名字后回头的白俊范眼眶泛红，一边勾起嘴角露出淡淡微笑。从他身上彷佛看见李秀浩影子的韩雪雅陷入混乱，而白俊范的疯狂也随之爆发。他那想占有韩雪雅的扭曲欲望终於爆发，两人随即展开惊险又激烈的扭打。



同一时间，车宇锡确认白俊范与李秀浩的DNA完全一致。他踏入白俊范家中后，看到写满韩雪雅所有资讯的黑板，震惊不已。发现明显的跟踪痕迹后，车宇锡立刻报警，警方也察觉事态危急，随即与他一起寻找韩雪雅与白俊范。



车宇锡终於赶到两人所在的地方，却目睹白俊范满身是血倒在地上，而韩雪雅站在一旁。韩雪雅脸上沾满血迹，陷入恐慌状态，一看到车宇锡就忍不住落泪。

满身血迹的韩雪雅与白俊范之间究竟发生了什么事？事件背后的真相为何，备受关注。

▼《魔女之吻》第9集预告：每周一二更新。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻