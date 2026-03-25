STAYC师妹要来啦！High Up娱乐新女团将在4月出道，「舞蹈神童」罗夏恩加入引爆期待！

High Up娱乐即将推出新女团！STAYC 也要有师妹啦！

今日（25日）High Up娱乐方面表示，新人女团确定於4月出道，目前正在加紧准备专辑的最后阶段。相关人士透露：「将以坚实的制作能力为基础，呈现完成度高的团队，希望大家多多期待。」

这是继 STAYC 之后，High Up娱乐时隔约6年推出的全新女团，因此自消息公开以来，就引发全球粉丝的高度期待。特别是「舞蹈神童」罗夏恩加入其中，她曾在《Star King》、《K-pop Star 4》、《Dancing 9》以及「2018 Melon Music Awards」展现舞蹈实力，从小累积的舞台经验与创作者活动，使她备受瞩目，也让人好奇她将为新组合带来哪些独特魅力。



而2009年出生的罗夏恩在2022年加入SM娱乐当练习生后停更 YouTube，并在个人 IG 简介中增加「SM娱乐」文字。但...却在2024年8月传出离开SM娱乐的消息，9月也宣布和High Up娱乐签约，如今终於迎来出道消息，备受期待。



High Up娱乐曾透过 STAYC 打造独特的「Teen Fresh」团队风格，展现出色的制作实力。此次新女团将呈现什么样的音乐方向与概念，也成为关注焦点。有关新组合的更多详细资讯，将在日后陆续公开。



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