基因复制贴上？南宫珉、NCT渽民「撞脸99%」！网急疯：这俩怎么还不见面！（他们见了～）
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基因复制贴上？南宫珉、NCT渽民「撞脸99%」！网急疯：这俩怎么还不见面！（他们见了～）

明星   2026年3月28日   星期六09:29   Tracy  

（封面图源：theqoo截图）

【最新互动影片】南宫珉与NCT成员罗渽民这对「撞脸组合」，近日再度成为韩网热议焦点！

两人从五官、气质到整体氛围都惊人相似，许多粉丝敲碗期待他们同框合作，但至今仍未见到两人正式碰面，让网友们忍不住喊话：「到底什么时候才要见一面？」其实早在之前，金钟国就曾直接问渽民：「你和南宫珉有点像吧？」渽民也大方回应：「很多人都这么说过。」就连队友李帝努也在一旁附和：「对，我也常常听到这种话。」不仅如此，BIGBANG的大声也曾认证过两人的相似度，直言：「这个表情和南宫珉一模一样！」让这组「撞脸兄弟」的话题再度引爆。

网友们看到后纷纷暴动留言：「撞脸程度达到99%」、「南宫珉自己都生不出这么像的」、「一个是演员版、一个是偶像版」、「连大声都认证了，这下官方认证了吧！」还有粉丝已经开始敲碗两人未来的合作方向：「拜托在影视作品里演父子或叔侄，我一定追爆」、「 同一个角色的年轻版和中年版，就这么演吧」、「同框拍个广告也行啊，我要看世纪合照！」
（图源：theqoo截图）（图源：theqoo截图）

随著话题持续发酵，粉丝们也开始期待两人未来能有正式见面的机会。 近期终於迎来了「世纪会面」，他们在盲聊网路节目《Cellphone KODE》上真实互动啦！一起来看看吧～

（见面后的两人感想是，渽民看著南宫珉前辈的眼睛，彷佛看见了自己一般，觉得实在太像了！南宫珉则是对渽民的高涨情绪印象深刻，两人未来说不定也有机会一起演戏合作～）

小短片也太可爱～


真的说是亲兄弟都不会被质疑的两个伟大脸孔啊～


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