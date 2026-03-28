基因复制贴上？南宫珉、NCT渽民「撞脸99%」！网急疯：这俩怎么还不见面！（他们见了～）

【最新互动影片】南宫珉与NCT成员罗渽民这对「撞脸组合」，近日再度成为韩网热议焦点！

两人从五官、气质到整体氛围都惊人相似，许多粉丝敲碗期待他们同框合作，但至今仍未见到两人正式碰面，让网友们忍不住喊话：「到底什么时候才要见一面？」其实早在之前，金钟国就曾直接问渽民：「你和南宫珉有点像吧？」渽民也大方回应：「很多人都这么说过。」就连队友李帝努也在一旁附和：「对，我也常常听到这种话。」不仅如此，BIGBANG的大声也曾认证过两人的相似度，直言：「这个表情和南宫珉一模一样！」让这组「撞脸兄弟」的话题再度引爆。

말투도 똑같은데 사촌지간도 아니라고?

구라치지 마 pic.twitter.com/LOX7wKuJbb — 원샵 (@one_shop_meary) January 22, 2026

나재민과 남궁민님 한번 만나야된다고생각합니다 진짜로 둘이 만나면어떻게되는지 궁금함 pic.twitter.com/enF5EXPfJz — ㄹㅈㄷ푸치 (@Gaebokkii) February 28, 2026

김종국: 근데 약간 얼굴에 남궁민도 있는것같은

나재민: 진짜 많이들었어요

이제노: 맞아요 많이 듣는



운동하다가 갑자기 ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/mYdEVIujgK — ㄹㅈㄷ푸치 (@Gaebokkii) November 21, 2024

网友们看到后纷纷暴动留言：「撞脸程度达到99%」、「南宫珉自己都生不出这么像的」、「一个是演员版、一个是偶像版」、「连大声都认证了，这下官方认证了吧！」还有粉丝已经开始敲碗两人未来的合作方向：「拜托在影视作品里演父子或叔侄，我一定追爆」、「 同一个角色的年轻版和中年版，就这么演吧」、「同框拍个广告也行啊，我要看世纪合照！」



随著话题持续发酵，粉丝们也开始期待两人未来能有正式见面的机会。 近期终於迎来了「世纪会面」，他们在盲聊网路节目《Cellphone KODE》上真实互动啦！一起来看看吧～



（见面后的两人感想是，渽民看著南宫珉前辈的眼睛，彷佛看见了自己一般，觉得实在太像了！南宫珉则是对渽民的高涨情绪印象深刻，两人未来说不定也有机会一起演戏合作～）

小短片也太可爱～

真的说是亲兄弟都不会被质疑的两个伟大脸孔啊～

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