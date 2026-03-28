BTS新專《ARIRANG》初動417萬張刷新生涯新高！再創新歷史、打破K-POP銷量天花板

BTS 防彈少年團（RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jungkook）再次改寫了K-POP的歷史，歷經4年的空白期後再登巔峰。

BTS 於 20 日發行的正規五輯《ARIRANG》（阿里郎）創下初動 417 萬張的空前紀錄，刷新了自身職業生涯的最高成績。從數字本身來看，似乎只用「最高紀錄」一詞就能說明，但這次的成果具有超越單純銷量的意義。



◆「巔峰之後的巔峰」，BTS 防彈少年團證明了他們自身人氣的持續性

在取得全球成功之後，許多案例往往會走向下滑曲線，但 BTS 卻徹底顛覆了這一公式。早已多次突破百萬、雙百萬銷量的他們，這次透過《ARIRANG》一舉跨越400萬張的紀錄。也打破了2020年2月發行的正規四輯《MAP OF THE SOUL: 7》初動337萬張的成績，再次刷新自身最高紀錄。



尤其值得關注的是，這次成績是在經歷了一段空白期（軍白期）後取得的成果。由於個人活動與兵役等因素，完整體活動受到限制，經歷約 4 年的時間後再次推出的作品，因此更顯得格外引人矚目。

此外，這張專輯《ARIRANG》也凝聚了 BTS 自出道初期以來始終堅持的創作核心——將「韓國元素」與「普遍情感」相結合。因此，這次的職涯新高也被視為更具意義的成果。

▼BTS〈SWIM〉舞蹈表演版：



◆重新書寫產業標準，K-POP上限被打破

BTS 的紀錄一直都在重新定義為「業界標準」。過去，偶像專輯突破100萬張、也就是成為「百萬銷量」被視為一道門檻，之後200萬、300萬等象徵性數字也陸續出現。然而這次417萬張的數字，幾乎讓過去所有標準都黯然失色。



特別是，這項紀錄並不能僅用粉絲團的購買力來解釋。BTS 的粉絲團 ARMY 早已發展為一種文化共同體。不僅是購買專輯，也透過串流播放、內容消費以及擴散社會訊息等方式，形成多層次的參與結構。

此次紀錄也可以被視為粉絲凝聚力極大化的結果。專輯發行後的一週內出現爆發性的購買模式就是典型例子。《ARIRANG》在發行首日（20日）僅10分鐘便突破100萬張銷量，達成百萬銷量紀錄，當天單日銷量更統計達398萬張。這一數字也可解釋為在預購期間粉絲購買的專輯於同一時間集中計算所帶來的結果。

你也是達成這個新紀錄的一員嗎？



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