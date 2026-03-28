3大話癆金南佶×朱智勛×尹敬浩《藉口GO》反應爆棚！點擊破1000萬，尹敬浩透露人氣上升：合照的人越來越多了

《藉口GO》迎來第100集特輯，請來演藝圈3大「話癆」金南佶、朱智勛、尹敬浩登場！14日公開後立即引發熱議，截至3月27日下午3點，點擊率已突破1030萬次，人氣爆表。

尹敬浩之前為宣傳電影《調教我的喪屍女兒》靠「閒聊」圈粉，金南佶在劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》也展現超強口才，網友早就期待看到他們再加上同樣以話匣子著稱的朱智勛同台。果然不負眾望，三人輪番吐槽、分享趣事，連「大神」劉在錫都插不進話，將近兩個小時的節目全程高能，完全零冷場 XD



網友留言也十分熱烈：「12天內點擊率突破1000萬，真是太了不起了」、「金南佶和朱智勛的話相對較少，應該要再重新出現」、「哇～再給尹敬浩講一個小插曲」、「千萬點擊量嘿嘿嘿，我覺得這個應該出續集」、「無聊的時候看也很有趣」、「看了三次還不會膩，太好笑了」、「真的被尹敬浩迷住了，光聽聲音就覺得口才很棒」等。不少人更預測，尹敬浩很可能在今年《藉口GO》的年末頒獎典禮上拿下大賞。



此外，尹敬浩在3月25日電影《終極搜查》記者會上被問到「最近人氣急速上升，有感覺嗎？」他笑說：「真的感受很深。」他表示：「很多人喜歡我在《藉口GO》和《頻道十五夜》中展現的樣子，也一直在看節目，所以現在在街上拍照的機會比以前多了很多，真的很能感受到人氣。」

他也坦言：「大家覺得我很親切，把我當話癆看，真的很開心。但同時也有點擔心，這種印象會不會框住我，讓大家看我演戲時覺得角色被限制了。」談到新作品，他說：「《終極搜查》裡的趙東伍對我來說是個非常令人期待的角色，大家會怎麼看完全取決於觀眾，但我自己很期待能展現以前沒有展示過的不同面貌。」



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