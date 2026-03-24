BTS 回歸直播震撼全球！Netflix 史上罕見成績「77國第一」刷新紀錄，用數據證明的強大影響力

BTS 防彈少年團的回歸直播《BTS THE COMEBACK 演唱會| ARIRANG》在 Netflix 上拿下 77 個國家第 1 名。這不僅僅是「大受歡迎」可以形容，而是以實際數字證明了 BTS 這個 IP 所擁有的全球影響力。

根據 23 日 OTT 排行統計網站 FlixPatrol 的資料顯示，《BTS THE COMEBACK 演唱會| ARIRANG》截至前一天為止，在 Netflix 電影部門排名第 1。



BTS 在 20 日以正規 5 輯《ARIRANG》（阿里郎）回歸，並於 21 日在 首爾光化門廣場 舉行這場直播演出，首次公開包括主打歌〈SWIM〉在內的 8 首新歌舞台。Netflix 也透過這次演出首次挑戰 K-pop 音樂活動直播，尤其是在韓國，這是 Netflix 第一次推出直播型活動。



按國家/地區劃分，包括 韓國、美國、英國、日本、阿根廷、澳洲、法國、智利、加拿大、德國、香港、印度...等在內，共 77 個國家/地區拿下第 1 名；在捷克、愛爾蘭等 14 個國家/地區排名第 2，紐西蘭則位居第 3 名。在 FlixPatrol 統計的 93 個國家/地區中，全數進入前三名。

在全球 OTT 市場中，「77 個國家第 1」是相當罕見的紀錄。在統計的 93 個國家中，同時在全球多數市場登上榜首。一般來說，被 Netflix 視為全球熱門作品的內容，多半只在 20～40 個國家排名第 1。考慮到這點，77 個國家第 1 即使放在戲劇與電影中比較，也屬於最頂級的成績。



若換算成數據，這項成績更加突出。以 FlixPatrol 的評分標準來看，《BTS THE COMEBACK 演唱會| ARIRANG》獲得 904 分。FlixPatrol 的分數是將各國排名加總計算而成，一般 600～700 分被視為「全球熱門」，800 分屬於「超級熱門」。若能突破 900 分，通常必須在多數主要國家維持高排名，屬於相當罕見的紀錄。

特別值得注意的是，《BTS THE COMEBACK 演唱會| ARIRANG》並不是戲劇、綜藝系列或電影，而是以 演唱會 為基礎的直播內容。相較於以故事為主的影像內容，這類型在重複觀看與口碑擴散上通常較為不利，但依然在全球創下堪稱歷史級的紀錄。



另一方面，BTS 於 20 日發行的正規 5 輯《ARIRANG》在發售首日就賣出 398 萬張，僅用一天就刷新團體自身的 初動（首週銷量）紀錄。Netflix 也趁著這波熱潮，將於 27 日下午 5 點公開收錄《ARIRANG》專輯製作過程的紀錄片《BTS：天團回歸》。



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