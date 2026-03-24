BTS 回归直播震撼全球！Netflix 史上罕见成绩「77国第一」刷新纪录，用数据证明的强大影响力

BTS 防弹少年团的回归直播《BTS THE COMEBACK 演唱会| ARIRANG》在 Netflix 上拿下 77 个国家第 1 名。这不仅仅是「大受欢迎」可以形容，而是以实际数字证明了 BTS 这个 IP 所拥有的全球影响力。

根据 23 日 OTT 排行统计网站 FlixPatrol 的资料显示，《BTS THE COMEBACK 演唱会| ARIRANG》截至前一天为止，在 Netflix 电影部门排名第 1。



BTS 在 20 日以正规 5 辑《ARIRANG》（阿里郎）回归，并於 21 日在 首尔光化门广场 举行这场直播演出，首次公开包括主打歌〈SWIM〉在内的 8 首新歌舞台。Netflix 也透过这次演出首次挑战 K-pop 音乐活动直播，尤其是在韩国，这是 Netflix 第一次推出直播型活动。



按国家/地区划分，包括 韩国、美国、英国、日本、阿根廷、澳洲、法国、智利、加拿大、德国、香港、印度...等在内，共 77 个国家/地区拿下第 1 名；在捷克、爱尔兰等 14 个国家/地区排名第 2，纽西兰则位居第 3 名。在 FlixPatrol 统计的 93 个国家/地区中，全数进入前三名。

在全球 OTT 市场中，「77 个国家第 1」是相当罕见的纪录。在统计的 93 个国家中，同时在全球多数市场登上榜首。一般来说，被 Netflix 视为全球热门作品的内容，多半只在 20～40 个国家排名第 1。考虑到这点，77 个国家第 1 即使放在戏剧与电影中比较，也属於最顶级的成绩。



若换算成数据，这项成绩更加突出。以 FlixPatrol 的评分标准来看，《BTS THE COMEBACK 演唱会| ARIRANG》获得 904 分。FlixPatrol 的分数是将各国排名加总计算而成，一般 600～700 分被视为「全球热门」，800 分属於「超级热门」。若能突破 900 分，通常必须在多数主要国家维持高排名，属於相当罕见的纪录。

特别值得注意的是，《BTS THE COMEBACK 演唱会| ARIRANG》并不是戏剧、综艺系列或电影，而是以 演唱会 为基础的直播内容。相较於以故事为主的影像内容，这类型在重复观看与口碑扩散上通常较为不利，但依然在全球创下堪称历史级的纪录。



另一方面，BTS 於 20 日发行的正规 5 辑《ARIRANG》在发售首日就卖出 398 万张，仅用一天就刷新团体自身的 初动（首周销量）纪录。Netflix 也趁著这波热潮，将於 27 日下午 5 点公开收录《ARIRANG》专辑制作过程的纪录片《BTS：天团回归》。



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