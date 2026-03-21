申敏兒婚後首曝日常！容光煥發藏不住 自招：這小點心害我胖超快

去年12月剛與金宇彬結束十年愛情長跑、低調完婚的申敏兒，日前登上時尚雜誌《W KOREA》的YouTube頻道，大方分享新婚後的日常，整個人容光煥發，幸福感都要溢出螢幕啦！
影片中申敏兒透露，自己剛拍完新戲《再婚皇后》，目前處於休息狀態，但也不是完全耍廢，「邊休息邊準備下一部作品」。 被問到一天怎麼過，她超誠實回答：「如果有重要的拍攝日程，為了當天狀態，一定會認真管理。」包括飲食控制和皮膚管理都少不了。
不過她也笑說：「如果有幾個月的休息時間，其實我很想培養一些屬於自己的興趣或固定作息，但真的很難！拍攝忙的時候只能盡力維持基本管理。」聊到最近迷上的流行小點心，申敏兒秒變吃貨模式，大讚最近超夯的「杜拜巧克力Q餅」真的太好吃！她俏皮地說：「我也淪陷了，但聽說吃這個會胖超快，而且還很難買到。到底這東西是從哪裡開始紅起來的啊？」讓粉絲們看到女神私下可愛又接地氣的一面。最後她也向粉絲喊話：「2026年我會努力演戲，請大家多多期待！」
申敏兒與金宇彬愛情長跑10年，去年底修成正果，兩人今年初還甜遊西班牙度蜜月，現在雙雙回歸工作崗位，事業愛情兩得意，真的是最美好的模樣。
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