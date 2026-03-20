IU邊佑錫出擊《Salon Drip 2》！「大君夫婦」夢幻同框，預告 4 月中旬心動公開

這組合太讓人期待！製作公司 TEO 於 20 日證實，IU 與 邊佑錫確定將作客張度練主持的熱門談話節目《Salon Drip 2》，分享關於新劇《21 世紀大君夫人》的各種趣事，預計將於 4 月份 中旬公開。

《21 世紀大君夫人》背景設定在虛擬的現代韓國立憲君主制社會，劇情講述一位擁有一切、卻因平民身分而感到焦躁的財閥二千金，與一位身為國王之子卻註定一無所有、因而感到哀傷的男子，兩人共同展開一段開拓命運、打破階級的羅曼史。



從《我的大叔》到《德魯納酒店》，早已奠定「信看演員」地位的 IU，本次飾演CASTLE Beauty的CEO「成熙周」。 成熙周雖擁有美貌、能力與財富，卻因平民身份而在階級森嚴的社會中處處受挫。 為了跨越身分之牆，她決定賭上人生，向王室提出「契約結婚」。



因《背著善宰跑》躍升為全球大勢的邊佑錫，則飾演王室次子「理安大君」。 他在父親與兄長相繼離世後，代替年幼的姪子攝政，成為王室實權領導人。 然而，權力背後卻是無止盡的牽制與孤獨，就在此時，成熙周帶著一份充滿野心的「契約結婚」提議出現在他面前。



這是邊佑錫與IU首次搭檔，早已讓粉絲們敲破碗。 究竟清冷孤傲的大君與霸氣幹練的 CEO 會擦出怎樣的火花？ 兩人的綜藝感也同樣令人期待。



MBC 全新金土劇《21 世紀大君夫人》將於 4 月 10 日晚間 9 點 40 分 首播，海外觀眾則可透過 Disney+ 獨家收看。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞