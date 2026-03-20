T.O.P 睽違 13 年回歸歌手本業！首張正規專輯《ANOTHER DIMENSION》今日開啟預售

歌手兼演員 T.O.P （崔勝鉉） 正式宣告回歸音樂本業！這是他自 2006 年出道以來，時隔 20 年首度推出的個人正規專輯，消息一出隨即引發各界高度關注。

根據經紀公司 TOP SPOT PICTURES 於 20 日發佈的消息，T.O.P 將於 4 月 3 日 公開首張個人正規專輯《ANOTHER DIMENSION》。 專輯預售已於今日（20 日）下午 3 點正式開啟，正式進入回歸倒數。



T.O.P 近期透過官方社群陸續公開新專輯預告，展現強烈的個人風格。 主打歌之一《完全瘋了！（Studio54）》以獨特的字體設計與音效先發制人，而另一首作品《DESPERADO》則以電影般的攝影美學預告了音樂風格的轉變。



這次專輯是 T.O.P 作為SOLO歌手的首張正規作品，也是他自 2023 年正式宣布退出 BIGBANG 後的第一個音樂動作，更是繼 2013 年單曲《DOOM DADA》後，睽違 13 年的個人活動。 由 T.O.P 親自坐鎮指揮整體製作，投入了長時間心血籌備，力圖展現其深邃的音樂世界觀。

然而，T.O.P 的復出之路並非一帆風順。 回顧其演藝生涯，2017 年服役期間因吸食大麻事件遭判處有期徒刑 10 個月、緩刑 2 年及罰款1萬2000韓元，並被剝奪義警身分。 隨後在 2018 年服替代役期間，又因請假次數頻繁捲入「特權爭議」，當時雖解釋是因恐慌障礙等健康因素，但仍未能完全扭轉負面輿論。

特別是 2019 年，他曾針對反對復出的網友留言表示「沒有復出的打算」，一度被解讀為暗示引退。 儘管如此，T.O.P 去年已透過 Netflix 《魷魚遊戲 2》率先以演員身分重返大眾視野，如今再藉由這張正規專輯，正式確立了其歌手身分的回歸。

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