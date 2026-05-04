「21世紀大君夫人」IU 婚禮場親自cue《月之戀人》！粉絲淚喊：解樹終於穿上婚服了T_T

上週末，IU 在個人 IG 上以「喔…？這裡是…？」為文，公開了主演韓劇《21世紀大君夫人》的傳統婚服拍攝花絮照，給《月之戀人－步步驚心：麗》的劇迷們，帶來了一份感動的禮物。

照片中，IU 身穿華麗的傳統婚禮服，在宮殿各處擺出姿勢拍照。

此外，部分韓媒則報導演員李準基也留言「咦？這裡是…」，留下與 IU 相同的反應，喚起粉絲們的回憶。兩人所關注的地點，據悉正是2016年播出的SBS電視劇《月之戀人—步步驚心：麗》的主要拍攝地之一。







當時在《月之戀人》中，解樹（IU 飾）與心愛的四皇子王昭（李準基 飾）最終未能修成正果，悲劇收場，令人惋惜。





而這次，曾經的解樹終於在同一個地方身穿婚禮服登場，讓粉絲反應爆發。



劇迷們紛紛表示：「解樹啊，終於穿上婚禮服了」、「這樣不行啦～會哭欸」、「在《月之戀人》沒能穿上的婚禮服，現在以大君夫人的身份穿上了」、「好想你啊，解樹」、「我哭了」等各種反應。

《21世紀大君夫人》與《月之戀人－步步驚心：麗》的聯動也不只一件，由於 IU 與邊佑錫自 2016 年播畢的電視劇《月之戀人》後，時隔 10 年再次合作，IU 則在發佈會時則笑說：「（邊佑錫）帶著要把當年的過錯加倍洗清的決心，帶著非常帥氣的角色回來了。10 年前在《月之戀人》中，他是和我最好的朋友劈腿的男朋友。10 年後又有機會在戲劇裡長時間合作。」展開了意想不到的緣分延續。



兩人更是在活動宣傳的影片中，重現了情侶背後擁抱合照的同姿勢畫面，互動相當自然可愛。







目前，MBC 熱門韓劇《21世紀大君夫人》每週五六晚間播出，Disney+獨家上線。以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景，講述擁有一切卻因平民身份而感到煩躁的財閥女子「成熙周」（IU 飾），與身為王子卻什麼也無法擁有、內心悲傷的男子「理安大君」（邊佑錫 飾），兩人打破身份限制、開創命運的愛情故事。



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