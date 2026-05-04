Viu原創戀綜《Rak Rak - Sense of Love》開播就同床睡！靠「五感尋愛」掀話題，男嘉賓身材成焦點

戀愛實境節目又玩出新花樣！這次 Viu Original 原創戀愛綜藝《Rak Rak - Sense of Love》推出了以「五感」為主題的情感連結，第一集就有CP配對成功，感受了前所未有的異國島上的浪漫約會～。

《Rak Rak - Sense of Love》透過「五感」建立深層的情感聯繫，第一集的8位單身男女靠著人類原始本能來尋覓真愛！背景設定在充滿異國風情的泰國Rak Rak島（幻想之島），共10位分別來自韓國與東南亞的年輕人在無法得知對方職業、年齡與社會地位的情況下，僅依據「五感」包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺等真實感受探索愛情。



單身男女靠「五感尋愛」，有人單身&也有三人行

一開始選擇了「視覺」的羅娜與胤伯（YB）相遇，在浪漫的海邊邂逅如同童話故事般的開場令人心跳不已～



但接下來選擇「聽覺」的阿秋則是孤身一人，因為只有她一人選擇了這個項目...



而另一組同樣選了「視覺」的卡魯跟尤珍也有著不錯的初見面氛圍，



選了「觸覺」的振寧（阿寧）先是遇上了另一位男嘉賓凡斯，突然的Bromance讓兩人尷尬不已，但女嘉賓高兒的出現則讓他們眼睛為之一亮，





第一集的嘉賓們隨後齊聚一堂，初見面略為緊張且歡樂的氛圍，也默默生出了不只是曖昧且互相較勁的戰火！！



▼目前公開的8位優質嘉賓（出演者）



火速配對成功！第一集的Rak Rak島浪漫約會就同床共眠

節目組的手勢配對，使用了「視覺」的初印象來投票，最終讓「振寧&高兒」以及「胤伯&阿秋」配角成功，不過，能去Rak Rak島享受單獨浪漫約會的只有一組，



最終，由「振寧&高兒」拿到幸運KEY，兩人一起享受了浪漫的晚餐，甚至是同床睡在一起，不過～兩人還是著重於心靈上的交流，在睡前聊了很多，雖然小手拉得羞澀，但足以讓螢幕前的觀眾們浮想聯翩＆心跳加速啦，



光看預告就知道尺度很大！追起來絕對不會吃虧～～～



全員客廳就寢，男嘉賓身材成一大看點

不只是男女嘉賓之間的互動很有看頭，其他六位嘉賓更是全都集中睡在客廳過夜，有非～～～～常多的時間可以好好相處並了解彼此！



隔天起床一起相約海邊慢跑，回到宿舍男嘉賓們也狂練身體，養眼畫面也是相當的多。（他們也活得太健康太自律了吧～）而且男嘉賓們負責下廚，簡直把女生們當成公主在寵愛。







第二集中段也用「聽覺」進行了第二次配對，出現了意想不到的結果！好奇的人，可以鎖定每週四在 Viu 更新上架的《Rak Rak - Sense of Love》，愛看戀綜的你千萬不能錯過這檔全新的LOVE感官節目。

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