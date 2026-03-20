IU边佑锡出击《Salon Drip 2》！「大君夫妇」梦幻同框，预告 4 月中旬心动公开

这组合太让人期待！制作公司 TEO 於 20 日证实，IU 与 边佑锡确定将作客张度练主持的热门谈话节目《Salon Drip 2》，分享关於新剧《21 世纪大君夫人》的各种趣事，预计将於 4 月份 中旬公开。

《21 世纪大君夫人》背景设定在虚拟的现代韩国立宪君主制社会，剧情讲述一位拥有一切、却因平民身分而感到焦躁的财阀二千金，与一位身为国王之子却注定一无所有、因而感到哀伤的男子，两人共同展开一段开拓命运、打破阶级的罗曼史。



从《我的大叔》到《德鲁纳酒店》，早已奠定「信看演员」地位的 IU，本次饰演CASTLE Beauty的CEO「成熙周」。 成熙周虽拥有美貌、能力与财富，却因平民身份而在阶级森严的社会中处处受挫。 为了跨越身分之墙，她决定赌上人生，向王室提出「契约结婚」。



因《背著善宰跑》跃升为全球大势的边佑锡，则饰演王室次子「理安大君」。 他在父亲与兄长相继离世后，代替年幼的侄子摄政，成为王室实权领导人。 然而，权力背后却是无止尽的牵制与孤独，就在此时，成熙周带著一份充满野心的「契约结婚」提议出现在他面前。



这是边佑锡与IU首次搭档，早已让粉丝们敲破碗。 究竟清冷孤傲的大君与霸气干练的 CEO 会擦出怎样的火花？ 两人的综艺感也同样令人期待。



MBC 全新金土剧《21 世纪大君夫人》将於 4 月 10 日晚间 9 点 40 分 首播，海外观众则可透过 Disney+ 独家收看。



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