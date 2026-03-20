BTS RM 光化門回歸舞台彩排受傷！舞台動作將受限，但依舊努力與 ARMY 一起迎回歸

防彈少年團（BTS）隊長 RM（金南俊）在光化門廣場演出彩排時受傷，舞台上將限制部分表演參與。

經紀公司 BIGHIT MUSIC 今日（20日）表示：「RM 於19日彩排時扭傷腳踝，立即送醫接受精密檢查與治療。經檢查診斷為「副距骨扭傷及部分韌帶撕裂、距骨扭傷（韌帶受損與發炎）」，醫生建議打上石膏，並在至少兩週內減少行動，全力專注復原。



BTS 將於21日晚上8點在首爾光化門廣場舉辦 Comeback 演唱會「BTS COMEBACK LIVE：Arirang」，慶祝三年九個月以來完整回歸！因受傷，RM舞台上將盡量減少動作，但仍會在可行範圍內參與，和 ARMY 及觀眾一同感受演出氛圍。BIGHIT MUSIC 強調，優先考慮藝人健康，也全力支持他恢復完整狀態。其他成員也正全力準備舞台，請大家多多支持！



另外，BTS 也在當日下午1點正式發行第5張正規專輯《Arirang》，收錄包括主打歌〈SWIM〉在內共14首歌曲。以光化門廣場演唱會為起點，防彈少年團（BTS）正式展開回歸活動。23日（當地時間），他們將與全球音樂串流平台Spotify合作，在美國紐約舉辦「Spotify X BTS: SWIMSIDE」特別活動。隨後，BTS也將在25至26日登上美國NBC人氣節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》。世界巡演將於4月在韓國高陽正式啟動，橫跨北美、歐洲、南美與亞洲，共計造訪34座城市、舉辦79場演出，與全球粉絲見面！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞