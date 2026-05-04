人氣新人男團ALPHA DRIVE ONE 七月首次來港開唱

韓國人氣新人男團ALPHA DRIVE ONE即將於2026年7月11日假亞洲國際博覽館Arena — 舉行 2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] IN HONG KONG。

這是他們成團以來首次來港開唱，本次巡迴演唱會將在仁川、橫濱和香港三個城市舉辦 。香港演唱會作為此次巡演的終站，對於眾多期待已久的粉絲來說，意義深遠。票價分為港幣$1,799、$1,499、$1,199、$899。所有購買$1,799門票的觀眾將可參與演前彩排，並獲得香港場專屬禮品。成功在2026年4月15日下午2時至2026年4月22日晚上10時59分期間於MNET PLUS CHAT 登記的Global Official Fanclub 會員將合資格於2026年5月20日中午12時至下午6時經購票通(Cityline)參與會員優先購票。Trip.com優先購票將於2026年5月21日中午12時至晚上11時59分於Trip.com進行。公開售票將於2026年5月22日中午12時透過購票通(Cityline) 及大麥(Damai) 正式發售。

之前公開的巡演海報以一輛疾馳而過的汽車為主題，象徵著成員們首次共同開啟粉絲演唱會之旅，在ALLYZ的指引下，踏上一段充滿未知的旅程，勇往直前。本次巡演作為他們出道以來的首次粉絲演唱會。ALPHA DRIVE ONE計劃呈現一場精彩的現場表演和豐富多彩的節目，透過此巡演展現每位成員的獨特魅力，更精心設計了多采多姿的演出內容，讓成員與粉絲們更加親密地互動。

ALPHA DRIVE ONE 是一個於 2025 年由 Mnet 全球選秀節目《BOYS II PLANET》決賽選手組成的新男團。自 2026 年 1 月正式出道以來，他們迅速走紅，人氣急速上升。ALPHA DRIVE ONE以首張迷你專輯《EUPHORIA》為起點，這張首張迷你專輯共收錄六首歌曲，包括已發行的六首歌曲。先前發行的專輯《FORMULA》及其主打歌《FREAK ALARM》、《Raw Flame》、《Chains》、《Never Been 2 Heaven》和《Cinnamon Shake》等眾多熱門歌曲，在各大音樂節目中名列前茅，並在各大音樂排行榜上取得了優異的成績。《EUPHORIA》銷量突破 144 萬張，使 ALPHA DRIVE ONE 成為韓國流行音樂史上出道專輯首週銷量第二高的團體。





售票詳情

2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] IN HONG KONG

日期: 2026年7月11日（星期六）

時間: 晚上6時

地點: 亞洲國際博覽館Arena

門票: 港幣$1,799、$1,499、$1,199、 $899 (全場座位)

*$1,499 的門票包含視野受限座位選項。

*所有購買$1,799門票的觀眾將可參與演前彩排，並獲得香港場專屬禮品。

Global Official Fanclub 優先購票

2026年5月20日（星期三）中午12時至下午6時

售票平台：購票通(Cityline)

必須曾於2026年4月15日（星期三）下午2時 至 2026年4月22日（星期三）晚上10時59分期間到MNET PLUS CHAT登記方合資格參與會員優先購票，登記詳情請上MNET PLUS CHAT查閱。

Trip.com優先購票

2026年5月21日（星期四）中午12時至晚上11時59分

售票平台：Trip.com

公開發售

2026年5月22日（星期五）中午12時起

售票平台：購票通 (Cityline) & 大麥 (Damai)

Trip.com

網上購票： www.trip.com



購票通(Cityline)

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息）



大麥 (Damai)

網上購票：https://www.damai.cn/

電話購票：+86 10103721 （星期一至日，早上9時至晚上8時）

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