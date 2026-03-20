柳演錫淪為「全職通靈律師」！《神與律師事務所》第3集「少女鬼附身」嬌羞甜笑賣萌，揭開練習生墜樓真相

SBS 熱播金土劇《神與律師事務所》本週將迎來更精彩的劇情發展！上週深受「見鬼」困擾的申二朗（柳演錫 飾），終於意識到自己躲不過「通靈律師」的宿命，正式開啟「鬼魂專門律師」生涯。 從第 3 集開始，二朗將從「被動受驚」轉為「主動出擊」，角色大轉變令觀眾超期待！

崩潰的「血淚驅魔記」：紅豆、大蒜全出動！

二朗一心只想當個平凡律師，但他努力的方向不是鑽研法條，而是大撒紅豆、懸掛大蒜，甚至連十字架都搬出來鎮宅，自我催眠道：「連鬼的爺爺都不敢靠近。」沒想到辦公室早已來了一位「新客人」，這位雙腳懸空的少女鬼魂天真地問：「叔叔，你看得見我嗎？」嚇得二朗當場癱軟悲鳴，再次確認了自己極度招鬼的體質。



刀子嘴豆腐心：與鬼魂簽下「不平等條約」？

既然躲不掉，二朗決定轉守為攻，起草了一份對鬼不利的委託合約，霸氣宣稱：「除了我，沒人能幫妳！」但當他看到鬼魂哀切地追問：「我真的死了嗎？」時，二朗那顆豆腐心再度發作，最終親手劃掉了「危及律師安全即解約」的條款。 這種表面傲嬌、內心溫暖的設定，真的被柳演錫詮釋得非常到位。



核心懸案：偶像練習生墜樓是自殺還是他殺？

本集劇情聚焦於一名偶像練習生的死亡悲劇。 雖然經紀公司對外主張是自殺，但鬼魂記憶中的最後一幕與官方證詞有巨大出入。 值得關注的是，原本針鋒相對的韓娜賢（李絮 飾）將與二朗再度展開意外合作，她憑藉獨立調查發現被害人的手機從現場消失，進而提出他殺的可能性。



搶先看名場面：柳演錫「少女心」噴發！

在官方釋出的搶先看片段中，二朗和姐夫在家商討對策，鬼魂就在一旁傾聽。 這時二朗的媽媽和姐姐帶著姪女回來，問：「誰要吃霜淇淋？」二朗突然被女練習生附身，臉頰泛紅、嬌俏地舉起手甜喊：「我要！」這一集又有柳演錫的精彩演技可以欣賞了XD



《神與律師事務所》每週五、六晚上 10 點 20 分於 Viu 上線，香港的韓劇迷們記得準時鎖定，看申律師如何為亡者討回公道！



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