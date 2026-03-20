BTS回歸「26萬粉絲vs.7000警察」 徵調女警安檢+周邊婚禮驗喜帖：基層直言要累趴

防彈少年團（BTS）21日要在首爾光化門廣場舉辦完整體回歸演唱會，預計湧入26萬名粉絲，這場被封為「韓國泰勒絲經濟學」的盛事還沒登場，已經讓首爾警察集體崩潰！

據韓聯社消息，警方當天將動員72個機動部隊（6759人）加上35個刑警小組（162人），總計出動近7000名警力維持秩序。 由於現場粉絲絕大多數是女性，這次特別大規模徵調「女警」投入安檢搜索工作，許多一線派出所、警察署的女警被迫放下手邊勤務，通通被拉去光化門戒備。

一名首爾某警察署的員警A某嘆氣：「能怎麼辦？ 長官就叫我們其他同事那天盡量不要休假。」他透露，光是他們單位就有3名女警被確定調去支援機動部隊，當天全部要投入BTS演唱會現場。



這次之所以動員規模堪比2002年世足賽應援，關鍵在於光化門是開放式廣場，不像體育場有封閉式管制，加上梨泰院事件的慘痛教訓在前，警方絲毫不敢大意。但這番「國家級盛事」的定調，卻讓基層警員滿肚子火。 在職場匿名社群Blind的警察專版上，已經炸出一排抱怨文：「為什麼民間企業辦的演唱會，要動用國家公權力去戒備？」、「這例一開，以後每個偶像都在市區開唱，我們是不是都要去站崗？」



更麻煩的是實務操作。 光化門周邊婚宴會館林立，當天勢必有不少新人辦婚禮。 警方已經下令，要盤查時「如果是參加婚禮的賓客，出示喜帖就可以放行」。 但第一線員警B某無奈表示：「長官說電子喜帖也可以，但那東西要造假太簡單了。 如果真的有人說忘記帶喜帖、當場大小聲，我們是要攔還是不攔？」

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