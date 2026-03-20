李英愛22年後重返「國民電視劇」《大長今》拍攝地！對著「長今」合影感動落淚，掀滿滿回憶殺

李英愛16日在IG上感性寫下：「長今啊！這是隔了多久呢？因為太開心了，忍不住又流淚又感動。」並公開自己親自造訪大長今濟州島拍攝地的照片。

照片中，李英愛站在大型劇照海報前露出溫柔微笑，還俏皮地與現場的人形看板互動，對著「長今」的臉合影，彷彿與過去的自己重逢。時隔多年再次回到熟悉的場景，不僅勾起她滿滿回憶，也讓粉絲一秒被拉回當年追劇時光。



《大長今》播出至今已超過20年，但李英愛的氣質與美貌依舊如初，歲月幾乎沒有留下痕跡，讓人再次感嘆「氧氣美女」的名號果然名不虛傳。網友也紛紛留言表示：「我最喜歡的韓劇」、「最近又在重溫」、「李英愛真的完全沒變」、「看到這組照片直接哭了」等，掀起一波回憶熱潮。

2003年開播的《大長今》講述長今（李英愛 飾）進入宮廷，歷經重重考驗，最終成為朝鮮史上首位御醫女的成長故事。該劇最終回創下57.8%的驚人收視，被譽為「國民電視劇」，不僅風靡亞洲，也讓李英愛一舉躍升為國民級演員，成為許多人心中難以取代的經典。



而李英愛去年出演《恩秀的好日子》，接下來是否帶來新作品，也讓外界更加期待。



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