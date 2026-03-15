BTS完整體演出倒數6天！合作Netflix回歸舞台創舉主海報曝光，全球LIVE同步直播

超人氣男團 BTS 防彈少年團的新專《ARIRANG》（阿里郎）回歸秀，將透過 Netflix 向全球粉絲帶來第一排的直擊體驗。

Netflix 於15日公開將於3月21日晚間8點獨家直播的《BTS THE COMEBACK 演唱會| ARIRANG》主海報，讓全世界粉絲的心跳加速。

主海報中，BTS展現出沉穩而強大的氣場，進一步點燃了對完整體回歸的期待感。象徵正規5輯《ARIRANG》的燈光設計在公開後立即引發話題，也讓人更加期待《BTS THE COMEBACK 演唱會| ARIRANG》將帶來的新歌舞台。



透過 Netflix 的獨家直播，於首爾光化門廣場一帶舉行的《BTS THE COMEBACK 演唱會| ARIRANG》熱烈現場，全球粉絲都能即時一同感受，這一點也備受關注。特別的是，這也是 Netflix 首次在韓國向全球同步傳送的現場直播活動與音樂演出，再添一次新的里程碑。



一直以來，Netflix 透過符合全球會員喜好的電影、影集與綜藝內容帶來高度沉浸的娛樂體驗。此次透過《BTS 回歸 LIVE：ARIRANG》直播，預計將進一步拓展為「無論身在世界何處，都能在同一時間體驗同一舞台」的全新觀看方式，為娛樂內容帶來新的可能。

另一方面，《BTS THE COMEBACK 演唱會| ARIRANG》由曾執導 Super Bowl Halftime Show、2012年倫敦奧運開幕式，並打造過 Madonna（瑪丹娜）、Beyoncé（碧昂絲）、Rihanna（蕾哈娜）等世界級舞台的「現場演出導演大師」Hamish Hamilton（哈密什·漢密爾頓）擔任總導演。此次活動不僅是單純的演唱會轉播，更被期待將呈現嶄新的現場演出觀看體驗。

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