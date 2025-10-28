李承哲喜愛朴寶劍視「理想女婿」，透露其問候簡訊一則則發，五年前就讚「品格超過身材」

「國民男友」朴寶劍除了帥氣外貌外，素來以品格善良聞名，「美談」多多，資深歌手李承哲日前在《我家的熊孩子》又替他增加了一則。

李承哲在《我家的熊孩子》不斷講述即將上門的女婿（大女兒新郎）優點，而朴寶劍對他來說是「理想女婿」。他娓娓道來當初朴寶劍擔任他〈我很愛你〉（2020）MV男主角，兩人拍完MV後喝了一杯（李承哲補充朴寶劍沒喝），朴寶劍透露自己會彈鋼琴，李承哲當時便說如果有機會的話，想在節目上讓他替自己伴奏，後來如願成真。



李承哲做客朴寶劍的音樂脫口秀《The Seasons：朴寶劍的Cantabile》，兩人合作〈我很愛你〉，朴寶劍不僅伴奏還開口演唱作為歌曲導入，李承哲聽著朴寶劍的聲音相當陶醉的模樣全都錄。當時節目播出後引發討論，許多觀眾敲碗朴寶劍完整cover整首，也有不少人稱讚朴寶劍真的是全能。



▼〈我很愛你〉MV（補充：女主角是高胤禎（高允貞），是她還沒以《還魂》（2022）爆紅前的作品）



▼〈我很愛你〉發行後，兩人曾一起上《柳喜烈的寫生簿》，朴寶劍便曾當場彈琴



▼《The Seasons：朴寶劍的Cantabile》〈我很愛你〉兩人合作舞台



李承哲說自己那麼喜歡他不只是因為他沒有缺點、對人們來說沒有辦不到的事，更透露中秋時朴寶劍發了簡訊給他「哥，最近過得如何」，一看就不是群發，李承哲也說朴寶劍不止是發給他，「給他認識的無數人都發了」。申東燁聽了亦說，自己和朴寶劍合作多年百想藝術大賞MC，每次都會收到朴寶劍送禮，自己觀察到朴寶劍很照顧身邊的人。



回顧2020年李承哲和朴寶劍初認識時，兩人聚餐後李承哲發了兩人合照說：「你知道嗎？寶劍身高182，但品格超過2公尺，真的是很好的演員！#豎起大拇指！！ #朴寶劍 #偶然 #情侶裝 呵呵 #正在自拍 #我很愛你」李承哲當時就對朴寶劍讚不絕口。



上述相關內容，香港觀眾可至Viu收看（《我家的熊孩子2025》EP.466）。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞