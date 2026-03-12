本土演技爭議不斷也不影響！Jisoo斬獲坎城國際電視劇節「新星獎」，4月閃亮坎城

BLACKPINK成員Jisoo演藝事業再添新戰績！這回不是以歌手身份登台，而是將以獲獎者姿態踏上法國坎城影展紅毯。

坎城系列活動之一的「坎城國際電視劇節」（Canneseries）主辦單位日前正式宣佈，Jisoo榮獲本屆「Madame Figaro Rising Star Award」（費加洛女士新星獎），她將在4月23日現身坎城，親自出席頒獎典禮，走上粉色地毯接受這份榮耀。



主辦方特別點出Jisoo的獲獎原因，直指她已從韓流偶像晉升為「全球流行偶像」。不僅BLACKPINK世界巡演場場爆滿，加上多首熱門歌曲加持，讓她穩坐全球巨星地位。更驚人的是她在社群的驚人號召力，IG粉絲數衝破8000萬大關，影響力橫跨音樂、時尚、精品甚至影視領域，堪稱全方位滲透。

「Madame Figaro Rising Star Award」專門頒給娛樂圈備受矚目的潛力新星，過去得主個個來頭不小，包括《高校十八禁》席德妮史威尼、《正常人》黛西艾德格瓊斯等好萊塢當紅炸子雞。Jisoo這回獲獎，也等於正式宣告她進軍國際影視圈的決心。



第9屆坎城國際影集節將於4月23日至28日登場，屆時Jisoo將如何驚艷紅毯，粉絲們已經開始敲碗期待！

