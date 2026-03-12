本土演技争议不断也不影响！Jisoo斩获坎城国际电视剧节「新星奖」，4月闪亮坎城

BLACKPINK成员Jisoo演艺事业再添新战绩！这回不是以歌手身份登台，而是将以获奖者姿态踏上法国坎城影展红毯。

坎城系列活动之一的「坎城国际电视剧节」（Canneseries）主办单位日前正式宣布，Jisoo荣获本届「Madame Figaro Rising Star Award」（费加洛女士新星奖），她将在4月23日现身坎城，亲自出席颁奖典礼，走上粉色地毯接受这份荣耀。



主办方特别点出Jisoo的获奖原因，直指她已从韩流偶像晋升为「全球流行偶像」。不仅BLACKPINK世界巡演场场爆满，加上多首热门歌曲加持，让她稳坐全球巨星地位。更惊人的是她在社群的惊人号召力，IG粉丝数冲破8000万大关，影响力横跨音乐、时尚、精品甚至影视领域，堪称全方位渗透。

「Madame Figaro Rising Star Award」专门颁给娱乐圈备受瞩目的潜力新星，过去得主个个来头不小，包括《高校十八禁》席德妮史威尼、《正常人》黛西艾德格琼斯等好莱坞当红炸子鸡。Jisoo这回获奖，也等於正式宣告她进军国际影视圈的决心。



第9届坎城国际影集节将於4月23日至28日登场，届时Jisoo将如何惊艳红毯，粉丝们已经开始敲碗期待！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻