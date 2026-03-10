4/10首播倒數！IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》情侶海報公開，穿韓服同框的眼神超有戲！

太驚喜！韓國演藝圈傳出震撼彈，國民天后IU與新一代「初戀男神」邊佑錫，居然要結為夫妻了？ ！這對神仙組合要在最新韓劇《21世紀大君夫人》中扮演一對「契約夫妻」，消息一出立刻引爆粉絲期待！

由MBC電視台打造的野心之作《21世紀大君夫人》，將於4月10號迎來首播。 劇組在10日搶先公開了浪漫爆表的情侶海報，正式揭開這對高顏值「王室夫妻」的神秘面紗。 據悉，這部劇可是被視為2026上半年最受矚目的強檔大戲，電視台更是信心滿滿，確定將以「特別編排」的方式，比平時提早10分鐘，於晚間9點40分（韓國時間）與觀眾見面，就是要讓大家在第一時間感受這個設定在21世紀君主立憲制韓國的獨特世界觀。

劇中，IU飾演的「成熙珠」是個擁有了一切、唯獨身份是「平民」而煩惱的霸氣財閥女; 邊佑錫飾演的「李莞大君」則是雖為王室二兒子，卻因無法繼承任何東西而內心傷感的王族。 兩個看似擁有一切實則內心各有缺憾的男女，為了打破各自的命運枷鎖，決定大膽選擇「契約結婚」，攜手組成命運命運。

在最新曝光的海報中，IU和邊佑錫身穿充滿韓國傳統美感的華麗情侶服飾，精緻的配件與高貴的氣質，簡直就像在拍攝王室婚紗照，畫面美到讓人屏息。 兩人堅定地凝視著同一個方向，眼神中燃燒著對未來的強大意志，彷彿在向世界宣告他們將並肩作戰，開創屬於自己的命運。



劇組工作人員也興奮地透露：「成熙珠和李莞大君表面上看似擁有一切，但內心深處都存在著因為自身處境而來的空缺。 透過這場契約婚姻，他們將挑戰各自的極限，最終成為懷抱相同夢想的真正伴侶，請大家一定要期待這對夫婦的故事！」

《21世紀大君夫人》描述的是在21世紀君主立憲制的韓國背景下，一位擁有所有財富卻因「平民」身份而懊惱的女子，與一位雖是王子卻一無所有而悲傷的男子，聯手翻轉命運、打破身份藩籬的浪漫冒險故事。 這對「顏值天花板」等級的王室夫妻會擦出什麼樣的火花，絕對是接下來最值得關注的焦點！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞