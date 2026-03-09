朴寶劍X 周元雙雄對決！《鳴梁》導演史詩新作《刀：高豆莫汗之劍》3月3日開機，男神化身「失憶奴隸」挑戰高難度劍鬥！

千萬票房導演金漢珉的全新力作《刀：高豆莫汗之劍》（暫譯），正式宣佈於 3 月 3 日投入首場拍攝！這部集結了朴寶劍與周元兩大男神的動作史詩大片，消息一出隨即引發全韓影迷的高度期待。

破天荒「動作讀本訓練」！開拍即進入戰鬥狀態

《刀：高豆莫汗之劍》是一部動作史詩大片，講述在高句麗滅亡後，一名失去記憶成為奴隸的男子，為了爭奪傳說之劍而投身劍鬥大會。 高豆莫汗是扶餘人部落的首領、末代檀君古列加的後裔，於檀君朝鮮滅亡後在故地建立起東明國，後征服北扶餘，並將二者合併為卒本扶餘。

該片於 3 月 3 日正式開機，不同於傳統的室內劇本閱讀，劇組在開拍前特別進行了結合動作與讀本的「彩排現場」。 金漢珉導演帶領全體演員與工作人員，針對劍鬥動線與台詞進行同步對齊，演員們完全投入角色，現場張力緊繃。



朴寶劍破格轉型「失憶奴隸」！周元化身冷靜武士強勢對立

朴寶劍此次挑戰從演以來最具突破性的角色，飾演失去記憶的武士「七星」。 在高句麗滅亡後，他被丟進殘酷的奴隸劍鬥場，對過去一無所知卻努力生存，預計將以在極限環境中依然堅定的眼神與動作戲，展現前所未見的全新面貌。

而與之對立的強大對手「契苾何力」則由周元擔綱。 他飾演代表突厥參加劍鬥大會的冷靜強悍武士，將展現活用雙劍的高難度動作與強大氣場。 兩位演技派男神的正面交鋒，無疑是本片最大的觀戰亮點。



實力派群星雲集，打造全球化史詩陣容

配角陣容同樣不容小覷：鄭在詠 飾演高句麗復興軍（多勿軍）首領「黑水降」，展現混亂時代中定海神針般的領導力; 李先彬 化身復興軍成員「瑪雅」，展現剛毅的魅力與動作戲。



越南國民演員 鎮成 將飾演唐朝安東都護府總管「薛仁貴」，展現主導北方局勢的厚重氣場; 憑藉電影《破墓》給人留下深刻印象的 金宰澈 則飾演契丹戰略家「耶律」。



此外，崔貴華 飾演契丹大首領「大賀盡忠」，在《寄生上流》留下強烈印象的 朴明勳 飾演曾是遼東城守門人的「風沙」，李淳元 則飾演負責主持劍鬥大會的薛仁貴策士「狄仁傑」。



《刀：高豆莫汗之劍》不僅計劃在韓國上映，也正準備進軍日本、越南等全球市場，並以 2027 年與觀眾見面為目標。

