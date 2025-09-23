李荷妮尷尬了！Hope Project爆出無證經營10年，恐面臨2年牢刑！多位大咖中招

女演員李荷妮驚傳她創立的經紀公司Hope Project，竟然從設立以來10年都沒有依法登記成為合法的經紀公司，消息一出演藝圈。

據韓媒《每日經濟》報導，Hope Project方面坦承確有其事，並表示：「我們並未充分知悉經紀公司需要登記的法規，所以遲遲未完成相關程序，目前已經在專家下補辦登記，會在政府給的期限內完成。」

實際上這間公司早在2015年10月就以「株式會社 HaNee」的名字成立，之後又在2018年更名為「株式會社 LeeRaeYoon」，直到 2022年才改名為 Hope Project。 李荷妮本人一路擔任代表董事、社內董事，直到2023年1月才交棒，現任代表是她的老公J先生，她則仍掛名社內董事。



這起事件會引發熱議，跟近期演藝圈大規模爆出的「經紀公司無照營運風波」有關。 像是玉珠鉉、金完宣、宋佳人、姜棟元、CL等多位大咖的公司也被揭發沒有完成「大眾文化藝術企劃業」的登記程序。



根據韓國現行《大眾文化藝術產業發展法》，經紀公司必須向主管機關登記，否則最高可能面臨2年以下有期徒刑或2000萬（韓幣，約合43萬新臺幣）的金罰。 文化體育觀光部已宣布，會在12月31日前進行「全面補登記緩衝期」，以整頓產業秩序。

這起「無牌經紀公司」事件，不只讓人驚訝李荷妮名下公司竟也中招，也讓外界再度關注韓國娛樂產業的管理漏洞。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞