終於等到了！《柔美的細胞小將3》確定4月13日開播，金高銀×金載原甜蜜姐弟戀引期待！

時隔3年，超人氣《柔美的細胞小將3》確定要在4月13日播出啦！這不僅能再次看到柔美與細胞們的故事，由金高銀與金載原組成的「姐弟戀」組合，也讓粉絲相當期待兩人會擦出什麼樣的化學反應。

近日，tvN 方面表示：「《柔美的細胞小將3》（由美的細胞小將3）將於4月13日下午通過 TVING 率先公開，之後通過 tvN 正式播出。」該劇預計接檔目前由朴敏英與魏化儁主演、正在熱播中的《魔女之吻》。

《柔美的細胞小將》改編自同名人氣網漫，講述成為明星作家的「柔美」，以及始終只為柔美而活的細胞們再次成長、像往常一樣戀愛的故事，是一部能引發共鳴、讓人「細胞都被喚醒」的浪漫喜劇。



即將推出的第三季，將聚焦於歷經努力後成功成為明星作家的「柔美」。從原本平凡的上班族、懷抱作家夢想開始，柔美一步步靠著努力與堅持實現夢想，最終成為深受讀者喜愛的浪漫小說作家。不過，雖然事業發展順利，她在愛情方面卻依然困難重重，細胞們也彷彿進入暫時的「休眠期」，沒有任何讓人心跳加速的變化。直到新角色「申馴鹿」登場，才為柔美的生活帶來全新的刺激與轉折。



在第三季中，柔美的全新變化以及新角色「馴鹿」的出現都將成為一大看點。由金載原飾演的「馴鹿」以朱莉文學社新PD的身份登場，是喚醒柔美沉睡細胞村的關鍵人物。理性的馴鹿遇上感性的柔美，兩人之間會擦出什麼樣的化學反應，也讓觀眾十分期待。



