车银优事件翻版？李荷妮开「牛骨汤店」联手老公炒房，64亿扫楼狠捞一笔，现值已翻倍破百亿！

女星李荷妮的个人法人「HOPE PROJECT」被发现公司分公司的登记地址，竟然就位在首尔龙山区汉南洞的一家牛骨汤店内，由於实际现场完全看不出来有任何经纪管理业务的空间，引发外界质疑，这是不是利用法人身份在进行「房地产投资」。

根据MBC时事节目《Straight》昨日（8日）的报导，他们实地走访了这家位於汉南洞的牛骨汤餐厅，外观看起来跟一般餐厅没两样，但这家店其实就是登记为李荷妮个人法人「HOPE PROJECT」的分公司所在地。 只是节目组在现场怎么找，都找不到任何跟经纪管理业务有关的办公空间。

「HOPE PROJECT」於2015年设立，代表理事是李荷妮的老公郑某，李荷妮自己则是担任公司内部董事。 2017年11月，这间法人用64.5亿（韩元/下同，约1.4亿新台币）买下这间餐厅所在的建物。 根据登记资料，这栋建筑物的债权最高额设定为42亿，考量到债权最高额通常会设定为实际贷款金额的120%，推估当时实际贷款金额大约落在35亿，约占买价一半以上。



这栋建筑现在的市价已经翻倍涨，根据周边土地最近的交易行情来推估，目前市价至少落在100亿到150亿（约2.1亿元到3.2亿元新台币）之间。外界现在就质疑，李荷妮是不是看准法人税率比较低这点，成立公司来「炒房」。 因为个人贷款有贷款额度60%到70%的限制，但法人贷款成数可以拉高到80%，贷款相对容易。 再加上贷款利息、大楼维护费这些都可以报公司开销，未来如果真的卖掉赚价差，要缴的税也比个人来得低。

对此，「HOPE PROJECT」方面不愿多做回应，只说「没有任何立场」。 李荷妮的经纪公司则解释说：「这栋建筑原本是想当作法人总部，或是规划成复合式文化艺术空间来使用，但因为产权移转程序延迟，才会让原本的租客继续营业。」不过这样的说法也遭到质疑，因为根据登记资料，这栋建筑的产权移转早在2020年就完成了，到现在还继续租给餐厅营业，实在有点说不过去。



李荷妮和她的「HOPE PROJECT」在2022年就曾被首尔地方国税厅进行过一次不定期的税务调查，当时被追徵了高达60亿的税金。 这种不定期的税务调查，通常都是因为掌握到法人或个人有逃漏税的嫌疑才会启动。 据了解，当时是江南税务署调查科发现李荷妮和她之前的经纪公司「Saram Entertainment」之间，有疑似逃漏税的状况，才会发动调查。

李荷妮的经纪公司也对这60亿追缴税金做出回应，强调「已经把被追缴的税金全数缴清，但我们对税务当局的解释有不同意见，目前已经向租税审判院提出异议，正在进行不服从程序。」

