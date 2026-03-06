宣传新剧《魔女之吻》谈吻戏爆争议！朴敏英形容魏化儁「像要吃掉我嘴唇、像吸盘」，韩网直批：太没风度了

近日，YouTube 频道「조째즈」公开了题为《吻戏是特技的浪漫达人们登场》的影片。《魔女之吻》的主演朴敏英、魏化儁（又译魏河俊/魏嘏隽）、金正贤作为嘉宾出演，分享许多与作品相关的拍摄幕后与趣事。

首先，魏化儁被问到对这部作品的感想时表示：「我其实不是那种会仔细精读剧本的类型，但这次的剧本一下子就读完了，角色本身也很有魅力。」对此，朴敏英也称赞道：「真的很适合你，而且动作戏也消化得很好。」

接著话题聊到两人的爱情戏，朴敏英透露：「听说（魏化儁）其实不太常拍浪漫题材，吻戏好像只有第二次还是第三次。像我拍过很多爱情剧的人来看，第三次几乎就是『新生儿』等级，所以我当时还开玩笑说他是『吻戏新生儿』。」



不过正式开拍时，情况却和她原本想像的不太一样。朴敏英回忆说：「一喊开拍，他就直接把我的嘴唇『吃掉』了。」她笑著表示：「那一幕其实是我要表现出慌张，但我是真的被吓到了。」她还打趣说：「怎么可能只拍过三次吻戏，就能拍得像这样『吞掉』对方一样？这程度几乎像是『吸盘』了。」朴敏英接著补充：「化儁的嘴唇本来就比较厚、嘴巴也比较大，大家去看就会知道了。我当下甚至有种嘴唇被吸到脸颊那边去的感觉。」分享生动的幕后趣事。



不过，朴敏英的发言传开后，也在网路上引发讨论。韩网友认为「吸盘」或「吃掉」等表述略显不妥，留言批评占多数，内容包括：「好像是为了搞笑才夸张，但一点也不好笑」、「如果换了性别的话，可能会出大事」、「为什么一定要说那种话」、「难道连这些都要知道吗」、「那个真的是TMI」、「没有一点顾及对方的感觉」、「感觉魏化儁很尴尬」、「就算是玩笑，也不太适合在正式宣传场合说」、「朴敏英爲什么那么没有风度，通过节目看的话更让人烦躁」等，讨论仍在持续发酵。

【影片 6：25 开始】



另外，《魔女之吻》讲述一名拥有令人无法抗拒魅力的保险诈欺嫌疑女子，以及怀疑她身边接连发生的死亡事件、并追查真相的男子之间的故事，已经在3月2日正式播出。

