《放學後戲劇班》第2集火藥味十足！金泰梨、崔顯旭備課態度差異爆發衝突，崔顯旭直呼：「我好想回家」

《放學後戲劇班》第2集中，「老師」金泰梨因爲「助教」崔顯旭的備課態度問題情緒爆發，兩人之間的衝突也正式浮上檯面。

當天，以戲劇班助教身份加入的「馬鈴薯老師」崔顯旭，為了盡快拉近與孩子們的距離，下課時間陪他們玩捉迷藏。然而，這卻讓正在獨自準備第二節課的金泰梨愣住了。兩人原本約好利用下課時間一起備課，但崔顯旭卻忘了約定。金泰梨無奈直言：「太錯愕了，居然丟給我一個人做。」



課後用餐時，金泰梨腦中仍反覆思考教學內容，盤算是否該加強孩子們的發聲訓練；崔顯旭則專心吃飯，兩人的節奏明顯不同。當他把心力投入為戶外課準備便當時，金泰梨語重心長地說：「如果你能把準備便當的熱忱，也放在戲劇課上就好了。」這番話讓崔顯旭感到委屈，認為當天成果並不差，卻在餐桌上被指責。



隔天的戶外課上，狀況再度浮現。負責暖身遊戲的崔顯旭因音樂播放不順而手忙腳亂，最後只能由金泰梨出面救場。劇本朗讀時，他甚至搞不清讀到哪裡，還請小朋友協助。事後在訪談中，崔顯旭坦言：「是我準備不夠，或者這就是我的極限吧。」並向大家真誠道歉。

檢討課程時，金泰梨強調暖身環節的重要性，希望他能更主動規劃活動。然而當崔顯旭表示想在上課前去跑步時，她忍不住反問：「不備課嗎？」隨著對備課態度的差異逐漸浮上檯面，火藥味也隨之升溫。她直言：「你到現在都過得太輕鬆了。」崔顯旭則苦笑回應：「好恐怖，我好想回家。」



當金泰梨指出「你做的事我沒有一樣是100%滿意的」時，崔顯旭也忍不住反問：「我哪有辦法讓妳100%滿意？」強調自己雖然沒做到對方的標準，但並非沒有盡力。最終情緒潰堤落淚：「我在背後的努力，姐姐她知道嗎？」事後才揭露，他在課堂上的分心，其實是忙著照顧孩子、擔心金泰梨著涼。這份笨拙卻真誠的用心，也讓不少觀眾替他抱不平，直呼：「他明明也很努力照顧孩子」、「怎麼變成工具人了」、「明明是治癒綜藝，卻一直給我們吵架畫面」、「剪輯是不是有問題？」等。



所幸隔天一早兩人便化解心結。崔顯旭在反省後，為熬夜備課而睡在客廳的金泰梨準備早餐，為這場磨合畫下溫暖句點。預告中兩人互動更自在、課堂氣氛也更加輕鬆，但卻有孩子突然落淚——究竟發生了什麼事？



《放學後戲劇班》每逢星期一晚上在 Viu 上架最新集數，香港觀眾亦可一併收看最新韓劇《榮耀：她們的法庭》、《死亡之花》，以及話題綜藝《天下麵包：Bake Your Dream》。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞