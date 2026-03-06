邊佑錫攜手劇組做客IU《調色盤》！新劇《21世紀大君夫人》定檔 4 月 10 日首播

由邊佑錫與 IU 領銜主演的 MBC 全新力作《21世紀大君夫人》，終於正式敲定開播日期！與此同時，更傳出邊佑錫將與搭檔搭檔劉秀彬、李妍一同作客由IU主持的音樂節目《IU的調色盤》（IU的Palette），目前正緊鑼密鼓地協調錄影行程。

棒球賽事影響首播延後，12集奇幻羅曼史即將展開

根據 6 日《OSEN》採訪結果，MBC 全新金土劇《21世紀大君夫人》預計於 4 月 10 日首播，全劇共計 12 集，接檔現正播出的《在你燦爛的季節》。

關於首播日期，受到 3 月 7 日「2026年世界棒球經典賽（WBC）」韓日大戰影響，導致前作停播一週並順延完結。 因此，《21世紀大君夫人》的首播也自然地調整至 4 月第二週的 10 日。



《IU的調色盤》2026 首組嘉賓！「善宰」歌聲備受期待

作為《IU的調色盤》2026 年的首組嘉賓，《21世紀大君夫人》團隊的加盟無疑是重磅驚喜。 由於邊佑錫先前在《背著善宰跑》中展現了職業歌手水準的唱功，粉絲們不僅期待他的現場 Live 舞台，更期待看到他與 IU 分享拍攝期間的幕後趣聞。

《IU的調色盤》是 IU 官方 YouTube 頻道推出的音樂談話節目，自 2020 年開播以來，曾邀請過孔劉、AKMU（樂童音樂家）、G-Dragon、SEVENTEEN、朴寶劍等頂級藝人，早已成為韓流明星宣傳新作的指標性殿堂。



21世紀立憲君主制：財閥女與大君的身份枷鎖

《21世紀大君夫人》以立憲君主制的韓國為背景，描述擁有一切卻因平民身份感到煩躁的財閥女子「成熙珠」（IU 飾），與身為國王之子卻因無法擁有任何東西而感到悲傷的男子「李安大君」（邊佑錫 飾），兩人共同開拓命運、打破身份枷鎖的浪漫愛情故事。 這不僅是 IU 繼《苦盡柑來遇見你》後的新作，更是邊佑錫躍升一線大勢影星後的首部回歸作品。



目前 MBC 金土劇收視率前三名由《夜晚開的花》（18.4%）、《衣袖紅鑲邊》（17.4%）、《黑話律師》（13.7%）保持，這對強強聯手的組合是否能一舉突破MBC 遲遲無法跨越的「20% 收視大關」，令外界倍感期待。 海外觀眾可通過Disney+同步追看。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞