消失4年回來了！「雙胞胎老爸」李輝宰正式復出，亮相《不朽的名曲》試水

還記得他嗎？帶著一對可愛雙胞胎出演《超人回來了》的暖心老爸李輝宰，在歷經將近4年的沉寂後，終於要重返韓國演藝圈了！而且這次回歸舞台，角色竟然大風吹，從主持界老手變身「參賽者」！

據《不朽的名曲》製作單位5日證實，李輝宰將參加16日在首爾汝矣島KBS新館公開廳進行的錄影，該集主題為「2026演藝界歌王爭霸戰特輯」。過去總是以流利口條主持各大節目的他，這回將放下麥克風、拿起麥克風架，與其他藝人同場飆歌，展現隱藏的歌唱實力。

李輝宰的上一檔節目已是2022年1月播畢的MBN綜藝《Battle in the Box》，之後便全面消失在螢光幕前。當年他因部分節目中的發言爭議，加上妻子文正媛接連捲入樓層噪音、鄰居糾紛等負面新聞，輿論風波不斷，最終他選擇帶著家人遠走加拿大，一度引爆「隱退說」、「移民說」。



直到最近，文正媛時隔3年7個月突然更新社群網站，曬出近況照，才讓這家人再度回到大眾視野。雖然有人質疑「是不是在試水溫」，但也有不少老粉絲敲碗期待他的復出。



如今李輝宰被捕捉現身韓國，並確定出演《不朽的名曲》，雖然目前僅是單集特別舞台，但外界已開始關注這是否為他全面重啟演藝活動的起手式。畢竟從1992年MBC二期搞笑藝人特招出道，到主持《想像Plus》、《Sponge》等經典節目，甚至拿下2015年KBS演藝大賞，李輝宰的綜藝功力確實難以取代。這場「2026演藝界歌王爭霸戰特輯」將分為兩集，預計於3月28日和4月4日播出。究竟李輝宰的「隱藏版歌喉」能否讓觀眾驚艷？又或者他的復出之路會迎來什麼樣的評價？屆播出時見分曉！

