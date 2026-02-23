朴敏英新劇《魔女之吻》變身黑暗女神！新角色設定是幾乎不吃飯，現實中她甚至一天狂喝3公升水

在 tvN 全新浪漫驚悚劇《魔女之吻》（Siren）中，女主角朴敏英分享了自己挑戰與以往形象截然不同角色的真實感想。

今天（23日）下午，《魔女之吻》透過線上直播舉行發佈會，現場由金哲珪導演，以及演員朴敏英、魏河俊、金正賢出席，分享作品中的相關故事。



《魔女之吻》講述一名擁有令人無法抗拒魅力的保險詐欺嫌疑女子，以及懷疑她身邊接連發生的死亡事件、並追查真相的男子之間的故事。



繼《和我老公結婚吧》後，朴敏英時隔許久再度回歸tvN戲劇，飾演神祕的藝術品拍賣師韓雪雅。她表示：「身邊的人會開玩笑說我是『tvN的女兒』，但並不是因為頻道才出演。這部作品本身的魅力非常強烈，是一部會讓人長久反覆思考的戲。」

她接著說：「其實對我來說是非常大的挑戰。我從未演過致命角色或出演過這類主題的作品，一直很擔心『我能做到嗎？』『能詮釋這個女人的心理嗎？』最初還曾婉拒，最後選擇相信導演與演員們，所以決定嘗試看看。」



她也提到：「這對我而言是一個全新的挑戰，我很感激能參與這個項目，因為它體現了我的努力和勞動成果。 」

為了最大程度貼近韓雪雅的生活模式，她刻意調整作息：「這個角色幾乎不吃飯。因為身邊發生太多悲劇，回到家裡只剩水和酒。」她表示自己一天喝約3公升的水來配合角色狀態。



她補充說：「她在外總是展現專業形象，但獨處時極度孤單，深受恐慌症困擾。（如果）體重增加會很奇怪。」為了維持俐落體態與陰暗氛圍，她讓自己保持在「黑暗狀態」，結果看來確實有所幫助，也更加提升了觀眾對新作品的期待。

《魔女之吻》將於3月2日晚間8點50分（KST）首播。海外由Amazon Prime Video同日上線。

