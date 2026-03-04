《放學後戲劇班》現衝突！影后vs.小鮮肉教學理念大戰！金泰梨氣炸開罵，崔顯旭委屈反擊

從青龍獎影后變身「放學後戲劇班」老師，金泰梨這次真的來真的！在tvN實境節目《放學後的女主角》中，她與搭檔崔顯旭共同帶領一群孩子探索戲劇的世界，沒想到第一堂戶外課就「師生失和」，兩人因教學理念不同直接在鏡頭前爆氣，讓粉絲直呼：「這演技太真實了吧！」

「音樂不行就別放！」金泰梨神救援hold住全場 背後卻氣炸

日前播出的節目中，迎來了戲劇班的第三次上課，也是第一次的戶外教學。 作為「主導老師」的金泰梨，將第一堂「暖身遊戲」的重責大任交給「助教」崔顯旭。 沒想到，這位年輕助教一開始就卡關，遊戲進行得七零八落，孩子們的眼神逐漸渙散。眼看場面就要失控，金泰梨果斷跳出來救場，直接下令：「音樂不行就先別放，我們直接玩！」成功把孩子們的注意力拉回來。 雖然危機解除，但她事後受訪時還是忍不住擔憂：「一直感覺到孩子們覺得不好玩。」結束了一天的行程，兩人回到宿舍檢討，真正的「師生大戰」才正要開始。



「你準備了什麼？」金泰梨嚴師上身 崔顯旭委屈反擊

金泰梨認為暖身環節是決定整天上課節奏的關鍵，委婉地向崔顯旭提出：「我覺得暖身時間真的很重要，你那邊要不要再調整一下？」沒想到崔顯旭竟回答：「我本來打算如果明天沒梗，就帶他們去跑步啊。」



此話一出，金泰梨瞬間眼神「死掉」，傻眼追問：「那上課的準備呢？」她難以置信地表示：「我們不是應該在課前討論好教學內容嗎？ 現在根本什麼都沒有準備啊！」最後終於忍不住火力全開，對著崔顯旭怒吼：「所以你到現在都在混是不是！」

面對影后級的壓力，崔顯旭也委屈反擊：「我沒辦法做到百分之百完美。 我承認沒有像妳一樣準備得那麼充分，但我覺得我已經做了我該做的事。」兩人在鏡頭前激烈的意見衝突，讓觀眾看得心驚膽跳，也見識到金泰梨對教學的超強責任感。

放學後的真心！崔顯旭深夜看見這一幕秒懺悔

儘管兩人因教學方式鬧不合，但節目中也充滿溫暖瞬間。 崔顯旭在送孩子回家時，意外進行了第一次家庭訪問。 太過緊張的他，竟對著學生的媽媽脫口而出：「我們家荷允就拜託妳了！」搞錯對象的發言讓全場笑翻。



而這場衝突的轉捩點，發生在深夜。 崔顯旭發現金泰梨為了準備隔天的課程，竟然累到在客廳直接睡著。 這一幕讓他瞬間醒悟，深深感受到搭檔對戲劇班的真心。 隔天一早，他默默記住金泰梨喜歡的早餐，親自準備好向她道歉，兩人終於破冰。

一個是對教學充滿熱情、要求完美的「嚴師」，一個是想像朋友一樣陪伴孩子的「暖男助教」，《放學後的女主角》不僅記錄了孩子們的成長，更真實呈現了兩位老師在磨合中找到彼此節奏的動人過程。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞