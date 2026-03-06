《放学后戏剧班》第2集火药味十足！金泰梨、崔显旭备课态度差异爆发冲突，崔显旭直呼：「我好想回家」

《放学后戏剧班》第2集中，「老师」金泰梨因爲「助教」崔显旭的备课态度问题情绪爆发，两人之间的冲突也正式浮上台面。

当天，以戏剧班助教身份加入的「马铃薯老师」崔显旭，为了尽快拉近与孩子们的距离，下课时间陪他们玩捉迷藏。然而，这却让正在独自准备第二节课的金泰梨愣住了。两人原本约好利用下课时间一起备课，但崔显旭却忘了约定。金泰梨无奈直言：「太错愕了，居然丢给我一个人做。」



课后用餐时，金泰梨脑中仍反覆思考教学内容，盘算是否该加强孩子们的发声训练；崔显旭则专心吃饭，两人的节奏明显不同。当他把心力投入为户外课准备便当时，金泰梨语重心长地说：「如果你能把准备便当的热忱，也放在戏剧课上就好了。」这番话让崔显旭感到委屈，认为当天成果并不差，却在餐桌上被指责。



隔天的户外课上，状况再度浮现。负责暖身游戏的崔显旭因音乐播放不顺而手忙脚乱，最后只能由金泰梨出面救场。剧本朗读时，他甚至搞不清读到哪里，还请小朋友协助。事后在访谈中，崔显旭坦言：「是我准备不够，或者这就是我的极限吧。」并向大家真诚道歉。

检讨课程时，金泰梨强调暖身环节的重要性，希望他能更主动规划活动。然而当崔显旭表示想在上课前去跑步时，她忍不住反问：「不备课吗？」随著对备课态度的差异逐渐浮上台面，火药味也随之升温。她直言：「你到现在都过得太轻松了。」崔显旭则苦笑回应：「好恐怖，我好想回家。」



当金泰梨指出「你做的事我没有一样是100%满意的」时，崔显旭也忍不住反问：「我哪有办法让你100%满意？」强调自己虽然没做到对方的标准，但并非没有尽力。最终情绪溃堤落泪：「我在背后的努力，姐姐她知道吗？」事后才揭露，他在课堂上的分心，其实是忙著照顾孩子、担心金泰梨著凉。这份笨拙却真诚的用心，也让不少观众替他抱不平，直呼：「他明明也很努力照顾孩子」、「怎么变成工具人了」、「明明是治愈综艺，却一直给我们吵架画面」、「剪辑是不是有问题？」等。



所幸隔天一早两人便化解心结。崔显旭在反省后，为熬夜备课而睡在客厅的金泰梨准备早餐，为这场磨合画下温暖句点。预告中两人互动更自在、课堂气氛也更加轻松，但却有孩子突然落泪——究竟发生了什么事？



