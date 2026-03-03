【3月片單】《神與律師事務所》開播在即！柳演錫一人分飾N角演技爆發，靈異愛情引爆期待

轉眼間又到初春，今年三月韓流圈可說是熱鬧非凡！從奇幻律政到女性復仇，從AI愛情到烘焙生存戰、再到暖心綜藝，各類型作品輪番上陣，讓劇迷們追得目不暇給。

本月焦點落在柳演錫一人分飾多角的《神與律師事務所》，這位從寵妻霸總搖身一變成為被鬼魂附身的「通靈律師」，與李絮展開一段奇妙的靈異羅曼史；另一邊廂，《榮耀：她們的法庭》迎來結局倒數，李奈映「遭性侵誕女」的震撼設定，讓三位女主的終極命運成為劇迷熱話。以下就為大家整理本月不可錯過的六部Viu韓劇綜藝，助你輕鬆跟上追劇進度！

《神與律師事務所》當法律遇上玄學

被喻為2026開春最強檔韓劇的《神與律師事務所》將於本月13日正式首播，該劇憑藉「靈異+律政」的奇幻設定與柳演錫「1人分飾多角」的破格演技，早在預告釋出階段就已在網路掀起熱烈討論！



從《現在撥打的電話》裡的寵妻霸總到《神與律師事務所》裡被鬼魂附身的通靈律師，柳演錫這次的變身堪稱從影以來最大挑戰，他飾演的律師因搬到詭異辦公室後能夠看見鬼魂，甚至會被附身，從而替亡者辦案。預告中柳演錫在法庭上一秒化身語氣粗獷的流氓大叔，下一秒又切換為少女或孩童的語調與神情，讓不少觀眾直呼期待：「柳演錫向來都是演技保證」、「非常期待第一集」、「他會上演一人多角吧」！據悉他將被女團練習生、天才科學家等各種靈魂附身，跨越性別與年齡的演技切換，被劇組盛讚為「演技派對」！近日柳演錫在專訪中透露：「我幾乎是毫無保留地去演。」為了讓每次「附身」更真實，他會在片場反覆觀察飾演該角色的配角演員，甚至聆聽他們的錄音檔，掌握說話節奏與習慣動作；他亦形容這次拍攝「從頭到尾都很新鮮」，因為每一次附身都是全新挑戰。

繼《模範的士》後，李絮再度展現女強人魅力，她飾演的韓娜賢是勝率100%的王牌律師，起初對於自稱能夠看見鬼魂的柳演錫嗤之以鼻，然而隨著案件被揭開，她從懷疑到動搖，甚至主動幫助柳演錫，讓人相當好奇這段通靈浪漫史是否成真；此外亦有不少網友大讚李絮非常符合角色設定：「李絮自帶霸氣」、「她飾演專業人士很有說服力」，劇集將於本月13日在Viu上架。

《榮耀：她們的法庭》三大女主最終命運成謎

人氣熱播韓劇《榮耀：她們的法庭》結局在即，隨著李奈映「約會後遭性侵誕女」設定震撼全網，鄭恩彩、李清娥的過往也接連浮上檯面，這場三個女人對抗體制與權勢的正義之戰，究竟會走向何方？



說到《榮耀：她們的法庭》近期最震撼劇情，莫過於尹羅映（李奈映飾）20年前遭當時男友性侵後誕下一女，這個設定在網路引爆討論，有觀眾形容「心臟被重擊」、「第一次看到女主角有這樣的設定」；也有觀眾認為這個設定讓尹羅映此前的強勢形象瞬間立體起來——她的「贏」不是為了虛榮，而是為了保護自己與女兒，也是為了讓更多受害者敢於站出來。

除了李奈映的震撼告白，鄭恩彩飾演的姜信宰、李清娥飾演的黃賢珍，同樣捲入20年前的湖邊事件，隨著朴濟烈（徐現宇飾）恢復記憶並展開全面復仇，三人的命運緊緊纏繞！最新劇情中，朴濟烈透過任職國科搜的妻子嚴密監控三人行蹤，甚至試圖湮滅關鍵證據，所幸L&J律師事務所成功說服其妻倒戈，取得朴濟烈手機中的犯罪證據，包含存取記錄、金流往來與指示加害受害者的明確對話。然而這是否足以將朴濟烈定罪？劇中埋下的伏筆顯示，朴濟烈背後還有更高層的勢力在撐腰！敬請留意即將播出第11、12集大結局，三位女主角的最終命運將正式揭曉。

《戀愛恐懼症》妍雨×金賢鎮「AI愛情實驗」引共鳴

由妍雨和金賢鎮主演的全新愛情韓劇《戀愛恐懼症》自上月開播以來，迅速在浪漫喜劇愛好者間掀起討論，該劇講述比起與人相處，更習慣面對AI的交友軟體代表尹菲雅（妍雨 飾），與感性滿分的明星小說作家韓善浩（金賢鎮 飾），因AI輔助的戀愛方式相遇後，逐漸理解真愛意義的故事。



劇中妍雨飾演的尹菲雅因過去創傷，導致無法與他人相處超過一小時，只要超過時間就會恐慌症發作。談到接演原因，妍雨透露：「隨著劇情發展，我感覺這更像是一部成長故事，扮演逐漸變得更強的尹菲雅，這個過程本身就很有趣。」金賢鎮則飾演被稱為「文壇偶像」的浪漫小說作家韓善浩，表面光鮮亮麗，實則陷入創作瓶頸，他選擇本劇的原因在於：「以AI為主題的作品本身就很有吸引力，透過演技可以展現的層面很多；加上我平時也很喜歡寫作，嗜好與角色相似。」

劇集播出後，韓國網友反應相當熱烈，劇中尹菲雅「無法與人相處超過一小時」的設定，意外引發眾多「社恐」觀眾共鳴，有網友表示：「女主角的弱點跟我太像了」、「每次超過社交極限就想逃跑」；也有觀眾表示：「妍雨的演技進步好多」、「從偶像轉型演員很成功，完全看不出是愛豆」。《戀愛恐懼症》逢星期四深夜在Viu上架。

金泰梨《放學後戲劇班》隱藏神秘嘉賓

由「百想視后」金泰梨首度固定出演的實境綜藝《放學後戲劇班》以聞慶市的龍興小學為舞台，這所學校全校僅有18名學生，2025年甚至沒有新生入學，若情況持續恐面臨廢校危機！金泰梨這次下鄉擔任戲劇老師不只是社團活動，更是一項希望為學校盡一份心力的珍貴計劃。



首次以老師身份站上講台的金泰梨，為了和第一次接觸戲劇的孩子們上好第一堂課，傾注全部心力準備。她在檢查課程時因深刻感受到「老師」這個角色的重量而落淚，反覆練習、做滿筆記，只為呈現最好的自己。除了崔顯旭義氣客串助教一角，《放學後戲劇班》的幕後陣容同樣亮眼！節目邀來知名音樂製作人Code Kunst擔任戲劇舞台的音樂總監，為孩子們的表演增添專業色彩；預告中還驚現康男及安成宰主廚的身影，其中康男將與崔顯旭一同擔任助教，為戲劇班帶來更多歡笑；此外，早前曾傳出南柱赫、李到晛、曹政奭等韓流巨星有望出演，雖然節目組尚未證實，但已讓粉絲充滿想像空間。

《天下麵包：Bake Your Dream》崔鉉碩徒弟大熱倒灶

被喻為「烘焙版黑白大廚」的韓國烘焙生存真人騷《天下麵包：Bake Your Dream》熱度持續升溫！隨著節目播出一個月，參賽選手的多元背景與殘酷淘汰賽制，不僅創下同時段收視冠軍，更帶動實體麵包店預約秒殺的經濟效應，成為全新綜藝神話！



近日《天下麵包：Bake Your Dream》播出第五集，第二回合比試結果揭曉，只有16位挑戰者成功晉級，他們需要在通往半準決賽的最後一個關口上演一對一淘汰賽，重新詮釋經典國民麵包，節目評審之一、《黑白大廚》第一季冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙以鼓勵選手們：「只要打敗15個人你就贏了！誰要是不抓住機會，誰就是傻瓜。」

秉承「經典重塑」的概念，一眾烘焙大師需要從各自的角度重新詮釋韓國經典小食，打造出「Remade」麵包。在首場一對一生死決鬥中，大熱選手黃智午和金時燁展開了「蝦條大對決」，比賽的關鍵在於他們能否超越原有的經典風味！黃智午帶來了「初雪蝦」，這是一款以蝦米香氣為重點的蛋糕，金時燁則以蝦米麵包參戰，兩款作品都獲得了極高評價，最終金時燁戰勝黃智午！第二場一對一決鬥則以「麵包大對決」為主題，由畢業於法國著名藍帶廚藝學院、擁有超過1000種食譜的糕點天才李弘奎，對陣僅有五年烘焙經驗且無專業背景的李惠成，這場前所未有的麵包對決，究竟誰能贏得大師們的青睞？就要留意最新發展了！



《只要有空，4》金東炫秋成勳兄弟大放笑彈灶

韓國綜藝節目《只要有空，4》是一檔為忙碌都市人注入快樂養分的療癒系互動綜藝，由劉在錫和柳演錫組成的「專業軍團」會突然造訪由節目組招募選定的普通市民，利用他們短暫的空閒時間，通過完成各種有趣的任務，為他們送上特別的幸運禮物，帶來意想不到的驚喜與溫暖。



回顧《只要有空，4》近期嘉賓陣容，可謂星光熠熠：第4集邀來權相佑與文彩元搭檔出演，兩位實力派演員的互動引發話題；第5集則由NMIXX成員薛侖與海嫄擔任嘉賓，展現偶像團體的綜藝感；最近則由格鬥選手出身的金東炫和秋成勳接棒，延續節目熱度，劉在錫對二人出現感到非常高興，大讚他們是近期最棒的組合，不過金東炫就搞笑道：「我世界排名第六，你（秋成勳）排名第八。」秋成勳被弟弟的玩笑惹惱反駁道：「我們（種類）有點不一樣。」金東賢又笑指秋成勳「愛靚唔愛命」穿着單薄：「其實他常常感冒。」使秋成勳不禁投訴弟弟老是捉弄自己！

以上節目將於不日起在Viu上架，香港觀眾可以透過Viu緊貼進度，隨時隨地實現煲劇自由。

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

