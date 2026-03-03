2026首部「千万电影」预定！《王命之徒》朴志训、柳海真翻转「戏院已死」负评，韩网热议：这才是观众想看的电影！

南韩影坛迎来 2026 首部「准千万神作」！由演技派男神 朴志训 携手票房保证 柳海真 主演的史诗巨作 《王命之徒》，自上映以来口碑彻底炸裂。 继 3 月 1 日突破 800 万观影人次后，仅隔一天便火速冲破 900 万大关。 这场仅耗时 27 天的票房奇迹，让晋升「千万俱乐部」进入倒数计时，更狠刷韩国各大讨论区，引发全网「二刷、三刷」热潮。

泪崩神作！悲伤中带温暖 网赞：久违的阖家首选

不少韩国网友发文感叹，很久没有遇到如此令人想反覆品味的佳作。 《王命之徒》不仅故事结构立体、角色饱满，最令观众赞赏的是其「哀而不伤」的基调。

网友大赞观影过程极度沉浸，结束后仍有强烈余韵，适合与亲友一同回味讨论。 全片不见一处令人不适的镜头，营造出极其舒适的观影体验，成为不少粉丝带长辈、小孩、朋友进场的首选。



狠甩「戏院已死」论调！网评：是作品不够好

面对近年「观众只看 OTT（串流平台）、不进戏院」的悲观论调，《王命之徒》的票房表现无疑是一记响亮的耳光。

有网友尖锐指出，观众并非没钱或对电影失去兴趣，而是市场缺乏优质作品，「生活已经很累了，谁想去戏院看那些殴打女性或暴力囚禁的内容？」影迷直言，只要故事用心、内容能跨越年龄层，观众自然愿意掏钱进场支持，「《王命之徒》证明了只要是好电影，大家依然愿意走进戏院。」



导演巅峰之作！朴志训「流放君王」演技获封神

《王命之徒》不仅创下 张恒俊导演 生涯最高票房纪录，更让观众见证了朴志训的演技蜕变。 影片以 1457 年的清冷浦为背景，讲述年幼君王端宗（朴志训 饰）遭逆臣篡位流放，与为了村民温饱而毛遂自荐接纳流放者的村长严兴道（柳海真 饰），在偏远村落发展出一段超越身份、动人心弦的特别情谊。

《王命之徒》已於 2 月 26 日正式登陆全台影院，想感受这部横扫全韩的暖心史诗，千万别错过！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻