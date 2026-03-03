在軍中服役也繼續成為美談製造機！某療養院護理長透過長文描述黃旼炫在軍中的善行

雖然已在去年底退伍，但黃旼炫就算在軍隊服役一樣表現完美！從歌手轉型為演員的黃旼炫曾在服役期間，服務的單位是首爾龍山某療養院，該機構的護理長寫了長長的文章上傳網路社群而成為話題討論。主要是提到黃旼炫並無任何特權意識，總是默默地負責許多大家比較不願意做的工作，並且二度受到表揚。

3月2日某社群文章掀起話題討論，是由療養院護理長所寫的長文，其中言及當時曾以服務要員在該院服役的黃旼炫美談表現。護理長表示，雖然很多人都認識藝人黃旼炫，但與她一起工作的療養員黃旼炫是她想牢記的，並且與大家分享她在該機構擔任護理長時，近距離觀察到黃旼炫的服務態度。她口中的黃旼炫並不想特別顯眼，而是比較安靜，沒有想要表現自己，不在意自己的位置，上下班總是會率先和大家打招呼。



當時黃旼炫的工作地點是在地下餐廳，與這些女士們一起，依照老人長輩們的飲食分類來分配食物。護理長說，療養院的飲食只要有一點點小失誤，就可能對健康造成影響，所以這工作並不單純而是需要小心謹慎，黃旼炫對於有過敏的代餐以及絕對不可失誤的部分，都再三確認過，並且會把聽到的內容準確地執行。對於飲食的垃圾處理，以及回收物分類，幫忙地下洗衣房等等，辛苦的工作他都認真執行。對別人來說獲得一次都非常困難的表揚，他能夠獲得兩次，可見得他的服務態度值得嘉許。



當時黃旼炫還會熱情參與年末、新年、父母節等活動，只要是與要員們一起，雖然他負責的是餐廳的工作，但他也會上來排所有的老人長輩們度過愉快的時間，長輩們總是笑容滿面，他也相當受到老年人們的喜愛。護理長語重心長表示，療養院並不是什麼華麗的地方，但即使這樣他的服務態度更令人看得出他私下的真實面貌，他即便不是藝人，走到哪裡也都會是一個令人信賴，受人喜愛的好青年。



對許多藝人來說，服役期間可能會因自己人氣下滑感到擔憂，但黃旼炫卻以美談填滿了這個軍白期，不知不覺更是圈粉無數。黃旼炫已於2025年底正式退伍回歸，這些美談令大家更加期待他接下來的表現喔！

