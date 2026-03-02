柳海真有望達成「5部千萬電影」壯舉！傳約滿離開舊東家，有望與玄彬成同門

南韓「信看演」代表人物 柳海真 傳出經紀約新動向，或將為演藝事業開啟新篇章。 據悉，柳海真近期正準備更換經紀公司，目標鎖定男神 玄彬 所屬的 VAST娛樂。 消息一出，隨即引發南韓忠武路與演藝圈的高度關注。

有望攜手玄彬！新東家積極證實：商討進行中

針對外界傳聞，VAST娛樂於今日（2日）發表官方聲明表示：「目前正與柳海真演員就簽約事宜進行積極討論。」若雙方順利簽約，柳海真將與曾在《機密同盟》系列合作過的玄彬、以及在《我的冠軍老爸》中合作過的黃雨瑟惠成為同門。 目前 VAST 旗下還擁有張根碩、申度賢、柳惠英、朴昭怡等多兼具實力與人氣的派藝人，陣容相當堅強。



「五千萬國民演員」即將誕生？ 新作票房勢如破竹

柳海真的加盟對任何公司而言都是極大的助力，因為他即將成為名副其實的「5000 萬國民演員」（指個人參演作品累計觀影人次）。 柳海真繼《王的男人》、《辣手警探》、《我只是個計程車司機》、《破墓》等四部千萬電影後，目前正熱映中的《王命之徒》口碑與票房雙贏，預計將順利成為他個人第 5 部「千萬票房」紀錄。 這不僅展現了他卓越的挑劇本眼光，更證明了他強勁且穩定的票房號召力。



2026 發展關鍵年：新作《暗殺者（們）》待發

除了正在衝刺紀錄的作品外，他的下一部野心之作 《暗殺者（們）》 據悉已完成拍攝，正進入後製準備階段。 隨著經紀環境即將迎來新變化，外界對於這位實力派影帝未來的多樣化發展感到高度期待。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞