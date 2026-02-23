閔熙珍遭爆帶NewJeans密會「日本貴族財閥爺爺」，中資砸 4000 億欲吞 ADOR 內幕曝光！她怒嗆D社：去寫狗血劇本吧！

圍繞著 NewJeans 與 HYBE 的合約糾紛，韓媒《Dispatch》於 23 日再度投下重磅炸彈，指控前 ADOR 代表閔熙珍在水面下主導了成員們的獨立活動，並揭露一系列「設計」證據。 對此，閔熙珍立即怒斥相關報導是「科幻小說」，更暗示調查 HYBE 議長房時赫，火藥味十足。

疑雲一：攜成員密會日本大亨，新歌實為獻禮？

據D社，閔熙珍在 2024 年底接觸了日本賽車界傳奇人物郷和道，此人外祖父是普利司通（Bridgestone）創始人石橋正二郎，家族財力驚人。 郷和道是NewJeans的狂熱粉絲，閔熙珍在NewJeans宣佈解約後與郷和道會面，隨後NewJeans五位成員也取消了原定的拍攝行程，在2025年初被閔熙珍召喚到日本，與這位「貴族財閥爺爺」進行了至少3次會面。 外界質疑這是在為解約後的資金來源進行試探與招商。

據報導，NewJeans不僅為郷和道慶祝紀念日，還送上了生日禮物和手寫信。 一位接近NewJeans的消息人士稱：「閔熙珍說他是一位很重要的人。 成員們起初有些懷疑和驚訝，但還是做了準備。」巧合的是，郷和道有句名言「勝負取決於維修站（Pit Stop）」，而 NewJeans 更名為 NJZ 後發表的首支單曲就叫〈Pit Stop〉。



疑雲二：NJZ 香港首秀與 4000 億中資

2025 年 3 月，NewJeans 以新團名 NJZ 出席香港「ComplexCon」，閔熙珍雖未露面，卻在幕後與成員家長及律師密切調度演出合約細節。

D社指出，演出主辦方、中國大眾文化企Complex China的CEO Bonnie Chan Woo，曾向 HYBE 提議以 4000 億韓元收購 ADOR 80% 的股份，並要求 100% 移交藝人合約及整體運營權。 這 80% 的收購目標，剛好避開了閔熙珍手中持有的 18% 股份。



疑雲三：離職後的「藏鏡人」操盤

關於 2024 年 11 月那場震撼演藝圈的解約記者會，有證言指出從成員發言的腳本撰寫，到以NewJeans名義發出的反駁新聞稿的代筆及發布時間，全由閔熙珍親自策劃。 D社質疑，閔熙珍在記者會8天前辭職，正是為了規避「瀆職罪」等法律責任的精心佈局。

NewJeans在 2025 年 3 月 21 日被法院判定不得脫離ADOR 獨自活動，隨即在 3 月 23 日強行以 NJZ 之名參加香港 ComplexCon。 與此同時，閔熙珍與成員 Danielle 的母親開始聯手建構「NewJeans 與 ADOR 已無法共事」的悲情敘事。 Danielle 母親提議以「成員們感到巨大的心理壓力、擔心ADOR 妨礙或陷害」為由，拒絕參加 ADOR 的行程，閔熙表示讚同：「請照這樣先寫個草稿，我再來修改。」



閔熙珍火大反擊：別查我的民事，去查房時赫的刑事！

面對D社指控，閔熙珍隨即在IG限時動態貼出長文反嗆：「現在已經沒人會被這種小說騙了。 把芝麻綠豆大的小事吹得煞有其事，這種造謠的才華跟某處還真像。 與其關心一般人的民事案件，不如去徹查正在接受刑事調查的人（房時赫）吧。」隨後在另一篇限動中諷刺道：「去寫科幻小說或狗血劇劇本應該很不錯。」

她更強勢表示，自從她在「賣出回購權（Put Option）」官司完勝（獲賠 255 億）後，疑似有人在進行反向輿論操作，並警告媒體應遵守報導倫理，否則將採取法律手段追究到底。



