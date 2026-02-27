朴成焄「AV鱿鱼游戏」争议后回归萤幕！主演新剧《未婚男女的效率恋爱》首度谈复出心情：比以往更谨慎

朴成焄在《鱿鱼游戏2》中饰演跨性别女性「赵贤珠」，演技受到肯定，人气也再度攀升。本该持续走红的他，却因手滑，在个人 IG 限时动态上 PO 出一张《鱿鱼游戏》日本成人影片封面，引发舆论批评，形象因此受损。

虽然立刻删除了贴文，但仍有不少网友截图流传，朴成焄也随即道歉并做出解释。BH娱乐则表示：「朴成焄在查看私讯（DM）时不小心误操作，导致贴文意外上传到 IG 限时动态，演员本人也吓了一跳，目前正在反省。」不过争议仍未平息，韩国网友纷纷要求他退出原定出演的《暴君的厨师》，最终他也选择退出。



经历约一年三个月后，朴成焄将以《未婚男女的效率恋爱》重返萤幕，26日的制作发布会也是他争议后首次公开露面。他坦言：「久违地站在记者面前，真的很紧张。相比以前，我现在以更谨慎、认真的态度面对作品和生活。」并向媒体低头致意。



此前确定出演阵容时，有人担心浪漫题材可能会影响观众对角色的投入，但朴成焄表示：「我一直对浪漫喜剧很有兴趣。之前的作品多是粗犷的角色，而《未婚男女的效率恋爱》比较贴近生活，我觉得能带给大家不一样的乐趣，所以才选择了这部作品。」



《未婚男女的效率恋爱》同名网路漫画讲述，一位决心寻找爱情的女性李宜瑛（韩志旼 饰），在相亲中遇见两位各具魅力的男性宋泰燮（朴成焄 饰）和申志洙（李基泽 饰），并在过程中探索爱的真谛，该剧将於2月28日首播。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻