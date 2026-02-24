朴志訓狠甩 15kg 變身「皮包骨端宗」！《劉 Quiz》自爆靠「討厭的蘋果」戒食慾，主演新作《王命之徒》觀眾沖破600萬！

這才叫真正的演員魂！由朴志訓與柳海真主演的電影《王命之徒》（另譯：與王生活的男人）自上映以來憑藉有笑有淚的催淚劇本橫掃票房，被譽為適合闔家觀賞的佳作。 男主角朴志訓為了演活悲情君王「端宗」，竟在 3 個月內瘋狂減重 15 公斤，背後秘訣竟是靠「最討厭的東西」來斷食？

「每天只吃一片蘋果」 追求皮包骨的極致狀態

朴志訓在受訪時坦言，接拍該片時正值休息期，外型較為圓潤，讓導演張恆俊一度擔心到開玩笑說：「如果你減肥失敗，這部片可能就是我的遺作了！」為了不辜負這份信任，朴志訓展現驚人意志力，在2個半月到 3 個月的時間內成功甩肉 15 公斤。



他的秘訣既殘酷又簡單：「不吃」。 他透露減重期間幾乎滴水不進，僅靠一小片蘋果吊命，甚至因為長期空腹引發失眠與極度憔悴。 朴志訓表示：「我不想只是『消瘦』，而是追求更高層次的『皮包骨』，要讓觀眾一眼就感受到端宗的痛苦掙扎。」



生理排斥「見食物就吐」 對戲劉智泰險暈倒

朴志訓自認是非常愛吃的人，減重期間充滿痛苦與忍耐，令他整個人變得非常敏感。 由於身體已虛弱到極限，朴志訓透露拍攝現場只要看到食物或嘗到味道，身體就會產生生理性排斥而嘔吐，即便進食也完全沒食慾。 最驚險的一次是與演技派前輩劉智泰對戲時，他在奮力吶喊後瞬間感到天旋地轉、眼前發黑，這也是他人生首次體驗到何謂「體力透支引發的暈眩」，僅能偶爾靠一顆軟糖補充能量。



狠人思維：吃「討厭的食物」來倒胃口

近日他做客《劉 Quiz on the Block》時，自爆選擇蘋果減重的奇招：「在所有水果中，我最討厭的就是蘋果。 我覺得把討厭的東西塞進嘴裡，食慾應該會徹底消失吧。」這番「以毒攻毒」的狠勁讓主持人大開眼界，他也笑稱：「我覺得蘋果應該要向我『道歉（韓文音同蘋果）』才對！」



《王命之徒》好評如潮 獲封「端宗轉世」

電影講述 1457 年，為了振興村莊而自願成為流放地的村長嚴興道（柳海真 飾），與被廢黜的年幼先王「端宗」李弘暐（朴志訓 飾）共處的故事。 朴志訓細膩詮釋了端宗失去生之意志、形消骨立卻仍保有王室尊嚴的高難度演技，被韓媒盛讚為「端宗轉世」。 在韓上映僅 20 天，觀影人次便強勢突破 600 萬大關。 台灣觀眾也將於 2 月 26 日起，正式在影院見證朴志訓這場震撼人心的演出。



