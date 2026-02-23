韓媒曝《M Countdown》首度集結五大經紀公司偶像MC！韓網一面倒吐槽：WAKEONE也算五大？SM HYBE呢？

《M Countdown》要換主持陣容了，但這波「復仇者聯盟」名單卻讓韓網吵翻天！

今日（23日）據韓媒體育朝鮮報導，Mnet 音樂節目《M Countdown》將迎來全新 MC 陣容，帶來前所未有的震撼變化。節目計畫集結韓國頂級娛樂公司的偶像，打造被稱為「K-POP 復仇者聯盟」的超豪華 MC 組合。



據悉，全新的 MC 將由國內五大主要經紀公司各派一名偶像組成，包括 JYP娛樂、YG娛樂、CJ ENM 旗下WAKEONE 等知名公司，各自選出代表，組成被粉絲稱作「黃金陣容」的 MC 團隊。目前，這五名 MC 將是全員男團成員、女團成員，還是男女混合組合，仍在討論中。



消息一出，韓網友反應卻多偏質疑與吐槽：「WAKEONE 是五大經紀公司？」、「最多3個人吧？感覺5個人會暈頭轉向」、「看來沒有 SM HYBE 啊」、「WAKEONE 從什麼時候開始是五大？比 STARSHIP 還低吧？」、「什麼時候變成五大了」、「主持人太多怎麼辦啊」、「CJ 是用資本推動的嗎」、「第一次看到 N 大經紀公司沒有 SM」、「不是...音樂放送 MC 沒說幾句話，5個人在做什麼」、「別發神經了，真是的」、「5位 MC 是不是太多了，採訪的時候好像連站的位置都沒有」、「SM HYBE 去哪了？WAKEONE 來了？」等等，大家對這個新陣容既好奇又擔心會太混亂，也引發熱烈討論。

