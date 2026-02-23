「國民女團」I.O.I 出道10週年確定5月回歸！以9人體制合體，康美娜、周潔瓊因行程缺席

限定女團 I.O.I 真的要回來啦！除了推出全新專輯，還準備了演唱會！

今日（23日），Swing娛樂宣布：「I.O.I（林娜榮、金請夏、金世正、鄭彩娟、金素慧、俞璉靜、磪有情、金度延、全昭彌）確定將於5月回歸，目前正積極準備全新專輯。」並將全面負責此次10週年企劃與回歸活動。距離2017年活動結束已過約9年，這次合體消息一出，立刻掀起粉絲熱烈討論。



事實上，成員們多年來在各種訪問與公開場合中，都曾提到希望有機會再度合體。經過長時間的討論與協調，終於在出道10週年這個特別的時間點再次聚首，意義格外深遠。不過，康美娜與周潔瓊因既定行程無法參與，本次將以9人體制回歸，雖然略有遺憾，但重逢本身已足夠令人感動。



回顧2016年，I.O.I 透過《Produce 101》國民投票誕生，以〈Dream Girls〉出道後接連推出〈Whatta Man〉、〈Very Very Very〉、〈陣雨〉等熱門歌曲，在短時間內寫下亮眼成績，成為「國民女團」的代名詞。儘管2017年1月畫下活動句點，但她們從未真正離開粉絲心中。

這些年來，成員們各自在不同領域發光發熱，如今累積10年的成長再次合體，不只是回歸，更像是一場久違的重逢。除了推出全新專輯外，也將從首爾演唱會出發展開亞洲巡演，親自與等待多年的粉絲見面。消息曝光後，粉絲紛紛留言：「不是完整體好可惜，但還是很期待」、「美娜嗚嗚嗚」、「這麼快就10週年了」、「真的好期待啊」、「大發，正式開始啦！」等，足見大家對這次合體回歸的高度期待。



