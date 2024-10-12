【韓網熱門】不想當愛豆，只想當愛豆的姊姊！網友：我一定會安靜地活著

姐妹的話絕對說到粉絲的心坎裡了！！

有網友在X上留言表示：「不想成為愛豆，只想成為愛豆的姊姊，用愛豆賺的錢開個咖啡店，然後做點完全不用擔心人流量的生意，因為有粉絲『撐腰』啊。」

韓國網友評論：

1. 我也是，絕對不隨便做生意，只想安安靜靜地

2. 光是想像一下都覺得超級幸福

3. 我一定會從小就對他耳提面命，讓他千萬不要闖禍，一定要給我這個機會啊

4. 我一定會老老實實開店，絕對不抹黑弟弟

5. 我覺得開店也很煩，只想每個月收到愛豆弟弟給的零用錢，安靜地活著，沒有哪個弟弟能領養我嗎？

6. 我一定安安靜靜地生活

7. 我也不想開店，太麻煩了，只要給我零用錢就好

8. 不需要開店，給我買套房子，還有給我幾個億就好，我會好好當個透明人

9. 這位還打算開家咖啡店，我只想一輩子領零用錢

10. 我絕對不會透露你是我弟弟，閉緊嘴巴安靜地生活

11. 我一定能做到只拿零用錢，如同死了一樣安靜地活著，不想開店，也絕對不會拖後腿，現在說什麼都晚了

12. 我的直系血親已經沒有機會了，現在開始期待侄子們，我真的可以做到如死了一般安靜地活著

13. 啊啊啊啊啊，我一定不會告訴別人你腳臭

14. 我一定安靜地生活，別讓我和爸媽擔心老年生活就行

15. 啊，愛豆們都會在中秋節的時候拍家人vlog，還會打上馬賽克，超級想拍這個啊

16. 我想賣銀優拿鐵、銀優星冰樂

17. 我之前看過愛豆的姊姊用愛豆的錢開咖啡店，然後店倒了，她悄悄跑了，愛豆去找姊姊的節目

18. 這不就是KAI的姊姊的生活

19. 這就是和我生活了20年的姊姊說的話，而且想做的男愛豆的姊姊，而非女愛豆的姊姊，因為女愛豆太辛苦了

20. 看到之後立馬詢問身邊正在讀國中的侄子們，問他們有沒有當愛豆的想法

21. 不想當愛豆，也不想當愛豆的姊姊，只想當愛豆的女友或老婆

22. 想讓愛豆弟弟介紹愛豆給我認識

23. 我想當人氣愛豆的媽媽，這樣就不用擔心老年生活了坐在愛豆幫我開的咖啡店裡滿意地看著粉絲們來照顧生意

24. 我要把我弟弟培養成愛豆，姐妹們請拭目以待吧

25. 所以我才天天給我弟洗腦，讓他當愛豆

原文： https://cafe.daum.net/SoulDresser/FLTB/907884?q=%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%8F%8C%EC%9D%B4%20%EB%90%98%EA%B8%B4%20%EC%8B%AB%EA%B3%A0%20%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%8F%8C%20%EB%88%84%EB%82%98%EB%82%98%20%EB%90%98%EA%B3%A0%20%EC%8B%B6%EB%8B%A4&re=1

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