【韓網熱門】你追過的明星遇到過這些事情嗎？網友：別提了，不然怎麼會脫粉

迷妹、迷弟們，追星的過程中你們有沒有遭遇過自己本命「形象崩壞」（塌房）事件？

無論你喜歡的是藝人、還是體育明星、抑或是網紅，他們是否犯過諸如出軌、流連風月場所、性犯罪、詐騙、酒駕、逃稅、吸毒、校園暴力等惡劣行為？

韓國網友評論：

1. 我本命沒有，但是同隊的隊友發生過

2. 目前為止還沒有，這麼一看我還真是幸運啊

3. 我追的那位還沒有出於本意做過什麼不好的事情，但是他周邊的人有過

4. 我已經脫粉了，還經常能在社會新聞裡看到他，目前沒有在追的人

5. 在我追他的過程中還沒有

6. 有，他不僅酒駕還逃稅

7. 完全沒有，他非常非常誠實

8. 不然我怎麼會脫粉？？

9. 我本命完全不會！每次看到有明星做了文中提到的那些事情，就覺得他/她的粉絲好可憐，不過如果還有粉絲包容他，就覺得肯定是粉絲智商有問題

10. 太多了，只能說我的眼光太爛了

11. 再加一條，逃兵役

12. 他酒駕，我立刻脫粉了

13. 目前沒有，也希望今後不會有

14. 沒有，我運氣太好了，根本無法想像因為上述事情強制脫粉會是怎樣的心情

15. 我就是前科犯收藏家，現在根本不敢追星

16. 曾經我喜歡的每一個人到最後都會闖禍，所以現在只追女藝人

17. 我自己沒有，如果本命犯錯的話，會立刻脫粉。 有朋友的本命塌房了，她也脫粉了

18. 我本命還沒牽扯到性，但是確實有很多女人問題，唉

19. 沒有，因為我只喜歡女藝人，她們很少會闖出上社會新聞的大禍

20. 有啊，本命是國外運動員，嗑藥狂

21. 在我脫粉之後他酒駕了

22. 現在的本命中沒有，但舊愛一個遠程賭博，一個酒駕

23. 好羨慕說沒有的人啊，我的舊愛在我脫粉之後突然犯罪了，在我的美好回憶上潑了髒水，同隊隊友也是

24. 正在追的人中沒有，但某位女演員在我入坑前突然被爆出校園暴力

原文：https://theqoo.net/square/3502701217

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