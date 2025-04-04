【韓網熱門】近期X上非常嚴重的愛豆嘲諷文化！網友：每次都有被氣到

最近飯圈簡直瘋得離譜！我喜歡我的偶像關你什麼事？ 我為他擔心又礙著誰了？

那些發神經的鍵盤俠烏泱泱擠滿評論區非要在粉絲推文里找存在感陰陽怪氣。我在寫自己心愛之人的文章，有人非要在下面踩一捧一才能獲得快感嗎？ 靠這種低級手段刷存在感賺轉發量很有成就感嗎？

韓國網友評論：

1.（這些人的） 實際人生如何太顯而易見了，可悲的人生們啊

2. 怎麼這麼多人喜歡嘲諷別人

3. 唉...... 這都是那些成天裝傻賣萌的大人病人（指行為幼稚的成年人）害的，他們轉推多、粉絲多，所以學生們就跟風，想要轉推多也就變成那樣了。

4. 最近真的太嚴重了，諷刺性的發言本身就已經是個大問題了，但看到轉推數真的讓人嘆氣...... 就算其中有一半是為了反駁而轉推的，也還是太誇張了

5. 他們公開引用粉絲表達喜歡（愛豆）的話，只是為了嘲諷，這已經不是一兩天的事了，真的太過分了

6. 這些人都是為了諷刺而諷刺

7. 先不說別的，為什麼要引用粉絲發的推文來嘲諷？ 有本事你自己發新的啊，真是有毛病

8. 不光是偶像飯圈的問題，幾乎是在所有女性作為興趣愛好的領域里，都像默認一樣被嘲笑、被罵...... 到這個程度，說實話感覺他們就是除了自己之外，討厭一切

9. 我上次也看到有人對我家愛豆表達喜愛的推文下面嘀咕著諷刺...... 男愛豆、男演員根本就是毫無理由地被黑，真的像變成一種「運動」了

10. 自從有了推薦之後，感覺情況變得更嚴重了... 嗯... 大家為了上推薦、刷轉推數簡直瘋魔了一樣

11. 男愛豆真的被嘲得很慘...... ᄏᄏᄏ 但我看到的情況，與其說是單純嘲諷男愛豆，更像是為了刺激喜歡男愛豆的女飯。 甚至有人直接說，「要時不時踩一踩，讓韓國男人別想著靠女飯撈錢」，這話我真的親眼見過......

12. 喜歡男愛豆的女生們被罵「媚男」，被當成傻子一樣嘲諷、網暴。 而那些人一邊自稱是女權主義者，實際上卻比誰都更興奮地攻擊女性，真的發自內心地在罵

13. 他們到底為什麼要嘲諷別人呢？ 要是換成自己被那樣對待，肯定也會很不爽吧

14. 瘋子實在太多了

15. 因為不能告他們啊，只有把這些人全都送進監獄，他們才會有所顧忌。 不能指望這些人有基本的道德感，哈哈，必須靠法律來制約他們，像這種人只有在法律的束縛下才會收斂他們對別人的惡意

16. Twitter上的人都採取一種「大家互相捧場」的態度，所以自我淨化根本做不到



17. theqoo其實很少拿外貌來批評別人，反倒是Twitter上的外貌嘲諷特別嚴重。 不知道是不是因為第四、五代偶像團里有很多以顏值著稱的人，所以似乎就變成了一種理所當然的氛圍？ 即使是人氣偶像也很難零差評，看到這種情況有點不太舒服

18. 真的是太嚴重了，真的快氣死了。 看到我家愛豆被無緣無故黑和嘲笑，真的是氣得快死。 拜託，明星們，能不能認真一點去告這些人，拜託了，我真的不想再看見那些人了ᅮᅮᅮᅮ

19. 如果不嘲笑別的愛豆就會得病嗎？？ 推薦標籤才是問題，真該取消掉

20. 真是煩死了，難道不嘲笑別人就活不下去嗎...... 感覺整個社會都是一群集體精神病患者

21. 不是，現在的人怎麼變得這麼壞心腸了？ 只要抓住什麼，就會被極度惡意地攻擊

22. 完全不想和這些人有任何牽扯，他們的人生太可悲了

23. 不僅僅是偶像，連他們不喜歡、不合心的所有藝人都被這樣對待。 即使是不喜歡的藝人，也不想去認同這種低級、惡劣的行為。 最嚴重的是，他們根本不知道自己的行為哪裡錯了。 最可怕的是，這種行為不僅僅發生在Twitter上，他們還把這種嘲諷文化帶到他們所參與的所有社區和圈子里，這種現象才是最嚴重的。 他們是把社會弄得低俗的頭號元兇

原文：https://theqoo.net/square/3678651770

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