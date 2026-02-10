tvN尺度炸裂！《Siren》預告太燒腦！朴寶英「滿臉血」邪笑逼問：你信我嗎？

tvN全新月火劇《Siren》光看預告就讓人雞皮疙瘩！這部被形容為「致命浪漫驚悚劇」的新作，由朴寶英、魏化儁（魏嘏雋）、金正賢主演，最新公開的綜合預告中，充滿謎團的美術品拍賣師「韓瑞雅」（朴寶英 飾）與執著追查真相的保險調查員「車宇碩」（魏化儁 飾）之間危險又迷人的對峙，已經讓網友直呼：「這部不追不行！」

預告開場就超震撼！在一片殘酷的事件現場中，神情詭異的韓瑞雅臉上沾著血跡，配上「世上沒有三次巧合」的獨白，瞬間讓人寒毛直豎。 她身邊接連發生死亡事件，而她自己似乎正是這些案件的核心。



魏化儁飾演的保險調查員車宇碩毫不留情地逼問她：「未婚夫是你殺的嗎？ 金允智也是你殺的嗎？」隨著想揭開她秘密的人越來越多，韓瑞雅臉上的緊張感也越來越明顯，但她卻留下一句讓人更困惑的話：「你無法知道誰才是受害者啊。」



預告中也出現了另一位關鍵人物——由金正賢飾演的創業公司CEO「白俊範」，他露出意味深長的微笑，背景則穿插著車宇碩遭到不明人士攻擊、奮力抵抗的畫面。 這三個人的關係究竟有多複雜？ 圍繞在韓瑞雅身邊的死亡事件，又隱藏著什麼驚人真相？

當車宇碩急切追問事件真相時，韓瑞雅那抹不知是冰冷還是悲傷的微笑，讓人產生不祥的預感。 她對所有人拋出的那句「你真的相信我嗎？」到底有什麼深意？ 一切謎底都要等劇集播出才能揭曉。

《Siren》描述一位充滿魅力、卻被懷疑涉及保險詐欺的女子，與一位懷疑她周圍死亡事件並深入調查的男子之間，一場無法自拔的致命浪漫驚悚故事。 從預告看來，朴寶英這次的角色充滿反轉魅力，而魏化儁的追查過程也緊張感十足，加上金正賢的神秘登場，三人之間危險又糾纏的關係已讓人期待值爆表。



該劇將於3月2日開播，喜歡燒腦懸疑愛情題材的劇迷，這部絕對要放入必追清單！

