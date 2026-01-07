朴敏英＆陸星材有望合作《Nine to Six》！改編自中國電視劇《理智派生活》，職場女強人遇上理想年下男

大家有看過《理智派生活》？對朴敏英、陸星材這個組合期待嗎？

《Nine to Six》（나인 투 식스）講述一位因工作忙碌而暫時擱置戀愛的女人，遇上一位細膩又溫暖的男性人，對工作與愛情產生的變化與成長故事。該劇改編自2021年播放的人氣中國電視劇《理智派生活》。



6日，據放送界透露，朴敏英、陸星材被提名爲《Nine to Six》的主角，雙方經紀公司表示：「正在討論中！」

朴敏英有望飾演汽車公司法務組組長「姜伊智」，徹底工作狂，婚姻不是優先考量，認為戀愛與婚姻中的情感遊戲只是荷爾蒙作祟，以踏實理性的方式面對生活。陸星材則有望飾演法學院出身、現為珠寶設計師的「韓善宇」，烹飪與設計樣樣精通，性格成熟穩重，是現代女性理想的戀愛對象。



此前，朴敏英曾與《金秘書為何那樣》的朴敘俊、《天氣好的話，我會去找你》的徐康俊，以及《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的宋江等年下男演員合作，展現出理想化的化學反應，創作出多部佳作。



陸星材則曾出演《雙甲路邊攤》、《金湯匙》與《鬼宮》，憑藉廣泛的演技範圍和作為人氣新生代演員的地位。兩位是否會合作，也成為外界關注的焦點！



