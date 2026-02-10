tvN尺度炸裂！《Siren》预告太烧脑！朴宝英「满脸血」邪笑逼问：你信我吗？

tvN全新月火剧《Siren》光看预告就让人鸡皮疙瘩！这部被形容为「致命浪漫惊悚剧」的新作，由朴宝英、魏化儁（魏嘏隽）、金正贤主演，最新公开的综合预告中，充满谜团的美术品拍卖师「韩瑞雅」（朴宝英 饰）与执著追查真相的保险调查员「车宇硕」（魏化儁 饰）之间危险又迷人的对峙，已经让网友直呼：「这部不追不行！」

预告开场就超震撼！在一片残酷的事件现场中，神情诡异的韩瑞雅脸上沾著血迹，配上「世上没有三次巧合」的独白，瞬间让人寒毛直竖。 她身边接连发生死亡事件，而她自己似乎正是这些案件的核心。



魏化儁饰演的保险调查员车宇硕毫不留情地逼问她：「未婚夫是你杀的吗？ 金允智也是你杀的吗？」随著想揭开她秘密的人越来越多，韩瑞雅脸上的紧张感也越来越明显，但她却留下一句让人更困惑的话：「你无法知道谁才是受害者啊。」



预告中也出现了另一位关键人物——由金正贤饰演的创业公司CEO「白俊范」，他露出意味深长的微笑，背景则穿插著车宇硕遭到不明人士攻击、奋力抵抗的画面。 这三个人的关系究竟有多复杂？ 围绕在韩瑞雅身边的死亡事件，又隐藏著什么惊人真相？

当车宇硕急切追问事件真相时，韩瑞雅那抹不知是冰冷还是悲伤的微笑，让人产生不祥的预感。 她对所有人抛出的那句「你真的相信我吗？」到底有什么深意？ 一切谜底都要等剧集播出才能揭晓。

《Siren》描述一位充满魅力、却被怀疑涉及保险诈欺的女子，与一位怀疑她周围死亡事件并深入调查的男子之间，一场无法自拔的致命浪漫惊悚故事。 从预告看来，朴宝英这次的角色充满反转魅力，而魏化儁的追查过程也紧张感十足，加上金正贤的神秘登场，三人之间危险又纠缠的关系已让人期待值爆表。



该剧将於3月2日开播，喜欢烧脑悬疑爱情题材的剧迷，这部绝对要放入必追清单！

