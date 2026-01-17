《黑白大廚2》林盛根被拿來和金風比心情超差？為上《拜託了冰箱》幽默放話，兩人隔空互嗆笑翻粉絲XD

林盛根真的太會做綜藝了！不愧是連續兩週拿下「非電視劇出演者話題性」第一名，話題與存在感全開。

《黑白大廚2》林盛根主廚日前出演 《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，坦率提到自己近期被拿來與金風作家比較的心情。林盛根直言：「前陣子大家突然把我和金風作家放在一起比較，我心情其實相當差。」一旁的劉在錫則笑說，金風也是那種「想怎樣就怎樣」的類型 XD

接著，林盛根又半開玩笑地表示：「感覺要這樣講，《拜託了冰箱》才會找我去，所以我是故意亂放話的，這段不要剪掉，一定要播出！」毫不掩飾自己想出演《拜託了冰箱》的強烈願望，引發全場笑聲。



節目播出後，金風也在 IG 上傳林盛根出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》的相關報導截圖，幽默寫下：「我們在地下格鬥場（《拜託了冰箱》）見吧」，對林盛根主廚發出逗趣的「挑釁」。不過他隨即補上一句「當然我沒有任何決定權」，強調只是玩笑話。



對此，林盛根也在 IG 發文感謝《劉QUIZ ON THE BLOCK》的劉在錫與製作組後，幽默回應金風：「金風作家的挑戰書收到了。不久後，不管是在地下格鬥場（？）還是其他地方，一定要比一場！我其實……沒有自信……我是沒有信心輸掉比賽啦，哈哈，開玩笑的！」



兩人一來一往的隔空互動成功炒熱話題，讓粉絲對這場「交鋒」充滿期待。網友紛紛留言表示：「頂級比賽即將到來」、「兩個人一決高下，肯定很搞笑」、「地下格鬥場嘿嘿嘿！果然是網絡漫畫作家出身的廚師」、「不想看你們對決，想看你們是同一組」、「感覺兩個人會很合得來」、「廚師們共享世界觀真搞笑，希望能快點看到」、「快點進行放送怪物們的見面吧」、「對哥哥們說平語的金風，真的會對林醬說平語嗎」等等，討論度持續升溫。

